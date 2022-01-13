我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打平史上最高溫紀錄 澳洲氣溫高達攝氏50.7度

慣犯持刀搶劫獲判輕罪 紐約「輕罪不起訴」新政策引眾怒

螞蟻再踢鐵板 新產品「金選投顧」上線不到十天喊停

記者黃雅慧／即時報導
支付寶推出的新產品「金選投顧」上線不到十天急喊停。路透
支付寶推出的新產品「金選投顧」上線不到十天急喊停。路透

綜合陸媒報導，螞蟻集團旗下的「支付寶」聯合6家機構在今年4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」在上線不到十天，目前已經被叫停，至於叫停原因，有說法指出是監管合規問題，也有說是公平問題，但目前還未有明確的官方解釋。

支付寶「金選投顧」是支付寶聯合興證全球基金、南方基金、中歐財富、廣發基金、嘉實財富五家基金公司或基金子公司和財通證券推出的支付寶金選基金投顧組合策略。該策略是在支付寶金選基金的基礎上，結合投顧機構主理人，制定投資策略，構建基金投資組合，從而形成的十餘個基金組成的基金投顧組合。

不過這項基金投顧服務在上線約一週便被叫停，目前支付寶理財欄目首頁已經沒有了「金選投顧」的入口。對於叫停原因有多種不同說法與意見。

一位消息人士通過陸媒「21世紀經濟報導」表示，「『金選投顧』是在支付寶的金選基金內選擇基金構建基金投顧組合，支付寶框定了6家投顧機構的基金備選庫，而不是由6家投顧機構自己選定。由於支付寶沒有基金評價業務資格，因此其選定金選基金池存在合規問題，在此基礎上構建的投顧策略難免也有瑕疵。」

至於是否合規的問題仍存在諸多疑慮。目前螞蟻基金以及6家機構均有基金投顧業務資格，可以提供基金投資組合策略。但與普通投顧不同的是，支付寶「金選投顧」要求機構在支付寶「金選」基金範圍內提供基金投資組合策略。

換言之，支付寶為6家機構提供基金備選庫，也就是支付寶的金選基金，支付寶便要有評價的義務。一家公募基金人士指出，投顧機構本應自己建立基金備選庫、實施盡職調查等等的這部分工作轉而由支付寶提供，「金選投顧」或許並不符合監管要求。另一方面，由於支付寶沒有基金評價業務資格，其評定「支付寶金選」基金池也存在合規疑點。

支付寶 投資 證券

上一則

相機市場萎縮、疫情影響 日本佳能宣布關閉珠海廠

延伸閱讀

凝視

凝視
SOGOTRADE與EVOSHARE合作為客戶的投資組合提供消費返點優惠

SOGOTRADE與EVOSHARE合作為客戶的投資組合提供消費返點優惠
數位人民幣試點版App 上架 安卓、蘋果也能下載

數位人民幣試點版App 上架 安卓、蘋果也能下載
中國網路互助行業已關閉10家 螞蟻「相互寶」也將停運

中國網路互助行業已關閉10家 螞蟻「相互寶」也將停運

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
霍震宇。（中新社資料照片）

郭晶晶公公被起訴 港富豪霍英東家族爭產 長房為11億美元打官司

2022-01-12 19:00

超人氣

更多 >
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？

「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁