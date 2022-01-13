螞蟻再踢鐵板 新產品「金選投顧」上線不到十天喊停

支付寶推出的新產品「金選投顧」上線不到十天急喊停。路透

綜合陸媒報導，螞蟻集團旗下的「支付寶 」聯合6家機構在今年4日推出的重磅投顧新品「金選投顧」在上線不到十天，目前已經被叫停，至於叫停原因，有說法指出是監管合規問題，也有說是公平問題，但目前還未有明確的官方解釋。

支付寶「金選投顧」是支付寶聯合興證全球基金、南方基金、中歐財富、廣發基金、嘉實財富五家基金公司或基金子公司和財通證券 推出的支付寶金選基金投顧組合策略。該策略是在支付寶金選基金的基礎上，結合投顧機構主理人，制定投資 策略，構建基金投資組合，從而形成的十餘個基金組成的基金投顧組合。

不過這項基金投顧服務在上線約一週便被叫停，目前支付寶理財欄目首頁已經沒有了「金選投顧」的入口。對於叫停原因有多種不同說法與意見。

一位消息人士通過陸媒「21世紀經濟報導」表示，「『金選投顧』是在支付寶的金選基金內選擇基金構建基金投顧組合，支付寶框定了6家投顧機構的基金備選庫，而不是由6家投顧機構自己選定。由於支付寶沒有基金評價業務資格，因此其選定金選基金池存在合規問題，在此基礎上構建的投顧策略難免也有瑕疵。」

至於是否合規的問題仍存在諸多疑慮。目前螞蟻基金以及6家機構均有基金投顧業務資格，可以提供基金投資組合策略。但與普通投顧不同的是，支付寶「金選投顧」要求機構在支付寶「金選」基金範圍內提供基金投資組合策略。

換言之，支付寶為6家機構提供基金備選庫，也就是支付寶的金選基金，支付寶便要有評價的義務。一家公募基金人士指出，投顧機構本應自己建立基金備選庫、實施盡職調查等等的這部分工作轉而由支付寶提供，「金選投顧」或許並不符合監管要求。另一方面，由於支付寶沒有基金評價業務資格，其評定「支付寶金選」基金池也存在合規疑點。