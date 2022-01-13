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相機市場萎縮、疫情影響 日本佳能宣布關閉珠海廠

記者林宸誼／即時報導
佳能珠海終止生產公告。深圳商報
佳能珠海終止生產公告。深圳商報

國際相機品牌巨頭佳能12日發布公告，因近年來全球照相機市場急劇萎縮，加上新冠肺炎病毒長期肆虐，公司經營面臨空前困難，32年的珠海廠將終止生產，並為員工提出補償方案。

除了珠海，佳能在遼寧大連、江蘇蘇州、廣東中山、台灣設有公司。

深圳商報報導，佳能珠海公告表示，因近年來全球照相機市場急劇萎縮，加上新冠肺炎病毒長期肆虐，公司經營面臨空前困難，雖經公司及各位員工共同努力，卻依然未能扭轉困局，總部不得不對集團整體經營架構進行調整，經慎重研究，作出艱難決定：終止公司生產。

公告指出，擬向員工提出協商一致解除勞動合同的優待方案，努力提供高於法定標準的補償方案及人性化關懷，最終方案則將於協商一致達成後當日正式公布。

此外，公司還將努力協調員工就業安置，成立專門組織，積極提供同區域優質崗位。

時代財經報導，佳能珠海供應商楊逍卻表示，先前佳能就有5年內撤出珠海的計畫，此次停產並不突然，只是佳能淘汰低階產能的策略，佳能連高階印表機都不是大陸生產，珠海也只是承擔中低階產品的生產。

楊逍指出，目前的佳能的小型數位相機或者低階微單買的人不多，這部分產能，佳能估計早就想淘汰了，而日本不願意把單眼相機和無反光鏡相機生產移到大陸來，目前單眼相機生產線也是日本本土生產。

佳能珠海有限公司成立於1990年1月，公司最大股東為日本佳能公司，最初生產鏡片、照相機、印表機、傳真機、掃描器、CIS等。

2013年11月，為了順應珠海市城市規劃發展需要，公司搬遷至位於珠海市高新區的金鼎工業區，目前產品主要包括鏡片、數碼照相機、數碼攝像機等。

實際上，隨著手機攝影性能的不斷提升，在新冠疫情的影響下，全球照相機市場也開始不斷萎縮。

根據日本相機及影像產品協會CIPA公布統計數據可知，2019年以來，全球數位相機的出貨量就一直處於下降趨勢，其中2021年的11月的出貨量年減約30%，相較於2019年11月則下降了約48.7%。

另一方面，伴隨著晶片短缺導致的感測器價格上漲趨勢，也有業內人士預測全球數位相機2022年的市場情況或將更加嚴峻。

受全球照相機市場急劇萎縮，加上新冠肺炎病毒長期肆虐，佳能珠海廠將終止生產。東方財...
受全球照相機市場急劇萎縮，加上新冠肺炎病毒長期肆虐，佳能珠海廠將終止生產。東方財富網

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