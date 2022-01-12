北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班

北京首都國際機場。（新華社）

全球疫情 延燒，中國當局昨天再下令暫停六個美國往返中國的航班，被取消的美中航班增至70個。有網友哀嘆，回國儼然已成「不可能完成的任務」。

隨著北京冬奧2月4日開幕臨近，在最新一輪疫情爆發後，中國對旅行的限制不斷收緊。中國一直限制飛往中國的航班只能搭載75%的客量，並要求乘客在乘機前和抵達後都做檢測 ；如果有乘客抵達後檢測陽性，則航空公司可能根據陽性檢測的數量，被強迫取消2到4班的航班。

路透報導，中國民航當局表示，從1月24日起，將暫停美國聯合航空公司（美聯航）從舊金山到上海的另外2個航班，因為在最近的一個航班上有有七名乘客檢測陽性。此外，中國南方航空公司有四班從洛杉磯飛往廣州的航班從1月31日起暫停。這些舉動將嚴重影響2月份的返程旅客。

中國幾乎對旅客封鎖國門，目前僅有每周約200個航班，僅是疫情前的2%；中國流行的Trip.com上搜索顯示，在1月剩餘的時間裡，幾乎沒有從美國到中國的直達航班；2月，達美航空每週二從西雅圖到上海的航班售價約為4萬元人民幣（6285美元）。

在最新一輪暫停航班前，往返兩國間航班已經比疫情爆發前大幅度減少，從原來的每周100多個航班，減少到每周20個航班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，中國有四家。

與此同時，中國也暫停其他國家飛往中國的航班。中國昨天共暫停六個從法國和加拿大飛往中國的航班。

另外，新冠疫情源頭仍不詳，多名美國聯邦參議員 提出法案，要求中國當局在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中國官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。

中央社報導，魯比歐、史考特、柯寧等15名共和黨參議員，提出「冠狀病毒起源驗證、調查與認定法案」，希望用制裁逼中方就範。

法案指出，總統可動用制裁手段將包括凍結相關人士在美資產、禁止他們入境美國、撤銷現有簽證等。

此外，法案要求總統，禁止提供聯邦經費給美國研究人員與武漢病研所、相關附屬機構、其所設立或投資的科技公司人員進行合作研究計畫。領取聯邦經費的美國研究人員或機構，也不得與中方人員或機構合作進行病毒功能增益研究。