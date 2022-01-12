我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肉、蛋都貴 在家吃飯沒有比較便宜 有助餐廳搶回顧客

北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班

北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班

中國新聞組／北京13日電
北京首都國際機場。（新華社）
北京首都國際機場。（新華社）

全球疫情延燒，中國當局昨天再下令暫停六個美國往返中國的航班，被取消的美中航班增至70個。有網友哀嘆，回國儼然已成「不可能完成的任務」。

隨著北京冬奧2月4日開幕臨近，在最新一輪疫情爆發後，中國對旅行的限制不斷收緊。中國一直限制飛往中國的航班只能搭載75%的客量，並要求乘客在乘機前和抵達後都做檢測；如果有乘客抵達後檢測陽性，則航空公司可能根據陽性檢測的數量，被強迫取消2到4班的航班。

路透報導，中國民航當局表示，從1月24日起，將暫停美國聯合航空公司（美聯航）從舊金山到上海的另外2個航班，因為在最近的一個航班上有有七名乘客檢測陽性。此外，中國南方航空公司有四班從洛杉磯飛往廣州的航班從1月31日起暫停。這些舉動將嚴重影響2月份的返程旅客。

中國幾乎對旅客封鎖國門，目前僅有每周約200個航班，僅是疫情前的2%；中國流行的Trip.com上搜索顯示，在1月剩餘的時間裡，幾乎沒有從美國到中國的直達航班；2月，達美航空每週二從西雅圖到上海的航班售價約為4萬元人民幣（6285美元）。

在最新一輪暫停航班前，往返兩國間航班已經比疫情爆發前大幅度減少，從原來的每周100多個航班，減少到每周20個航班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，中國有四家。

與此同時，中國也暫停其他國家飛往中國的航班。中國昨天共暫停六個從法國和加拿大飛往中國的航班。

另外，新冠疫情源頭仍不詳，多名美國聯邦參議員提出法案，要求中國當局在90天內配合國際疫源調查，否則將授權美國總統對中國官員、可疑實驗室領導階層等祭出制裁。

中央社報導，魯比歐、史考特、柯寧等15名共和黨參議員，提出「冠狀病毒起源驗證、調查與認定法案」，希望用制裁逼中方就範。

法案指出，總統可動用制裁手段將包括凍結相關人士在美資產、禁止他們入境美國、撤銷現有簽證等。

此外，法案要求總統，禁止提供聯邦經費給美國研究人員與武漢病研所、相關附屬機構、其所設立或投資的科技公司人員進行合作研究計畫。領取聯邦經費的美國研究人員或機構，也不得與中方人員或機構合作進行病毒功能增益研究。

疫情 檢測 參議員

上一則

尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職 立即加入中國「一帶一路」

延伸閱讀

北加僑胞舉辦「迎新春‧迎冬奧」活動 支持美中運動員

北加僑胞舉辦「迎新春‧迎冬奧」活動 支持美中運動員
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁
北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目

北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目
荷蘭籲選手帶空白手機防監控 中使館：炒作

荷蘭籲選手帶空白手機防監控 中使館：炒作

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
張庭(左)與林瑞陽昔日曾高調炫富。 圖／達爾威公司提供

張庭、林瑞陽狂賺8年才被查 中動員400人初判是這原因

2022-01-11 08:36
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

李靚蕾控3男硬闖家 吳淡如：老鷹來，母雞一定保護小雞

李靚蕾控3男硬闖家 吳淡如：老鷹來，母雞一定保護小雞