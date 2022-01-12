尼加拉瓜總統奧蒂嘉就職 立即加入中國「一帶一路」

尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉（左二）當地時間1月10日就職當天下午，就與中國國家主席習近平特使、全國人大常委會副委員長曹建明（右三）會面。(新華社)

中美洲國家尼加拉瓜 去年12月10日與中華民過斷交，轉而與中國復交後，雙邊合作關係即快速推進。根據中國國家發改委微信公眾號周三晚間發布的消息，中國與尼加拉瓜已於本月10日簽署「關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄」。

當地時間10日，正是尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）展開其第四個任期的就職日，美國和歐盟則在當天宣布對尼國實施新的經濟制裁與旅遊禁令。美國財政部還將奧蒂嘉政府六名官員列入制裁對象，包括兩名將領、國防部長以及經營社群媒體發布假新聞協助奧蒂嘉當選的電信主管機關高層。

對於尼國加入「一帶一路 」，中國國家發改委稱，「共建『一帶一路』合作夥伴再添新成員」。截至目前，中國已與146個國家、32個國際組織簽署200餘份共建「一帶一路」合作文件。

據新華社報導，當天就職典禮後，奧蒂嘉就前往中國國家主席習近平 特使、全國人大常委會副委員長曹建明下榻的酒店與曹建明會面。

奧蒂嘉告訴曹建明，尼中復交以來，兩國關係發展成果顯著，尼加拉瓜將堅定恪守一個中國原則，完全支持並願加入習近平提出的「一帶一路」合作倡議和全球發展倡議，願同中方深化各領域務實合作，共創尼中關係更加美好的未來。

曹建明除再度表達，中方高度讚賞尼國順應歷史潮流和世界大勢，作出同台灣斷交、同中華人民共和國復交的正確抉擇。他並表示，中方願同尼國攜手努力，增進雙邊政治互信，加強治國理政經驗交流，紮實推進務實合作，深化多邊領域協作，讓中尼友誼枝繁葉茂、茁壯成長。

對於美國以破壞民主為由，宣布經濟制裁尼加拉瓜六名官員，中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示，中方堅定支持尼加拉瓜政府和人民自主選擇符合本國國情的發展道路。

汪文斌還敦促美方，正視自身的「民主赤字」，放棄動輒制裁施壓的邪路、老路，不要再搞霸權、霸道、霸凌那一套，恪守聯合國憲章宗旨和原則，取消對尼國的單邊制裁，停止干涉尼加拉瓜內政。

「一帶一路」是「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的簡稱，是習近平於2013年9月和10月提出的，目的是希望透過發展與「一帶一路」沿線國家的經濟合作夥伴關係，共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。