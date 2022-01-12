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天津疫情延燒 外溢遼寧、河南 學校提前放寒假

天津疫情延燒 外溢遼寧、河南 學校提前放寒假

記者羅印冲／綜合報導
天津疫情持續延燒，啟動第二輪全員核酸檢測。天津市人大和政協會議（天津兩會）宣布延期召開，各級學校提早放寒假。（路透）
天津疫情持續延燒，啟動第二輪全員核酸檢測。天津市人大和政協會議（天津兩會）宣布延期召開，各級學校提早放寒假。（路透）

中國本土疫情持續，河南單日新增超過百例。截至當地12日下午，天津累計陽性感染者137例，天津市人大和政協會議（天津兩會）推遲召開，各級學校提早放寒假。天津Omicron疫情還波及遼寧大連、河南安陽兩地。天津12日休假半日，全員第二輪核酸檢測。中國副總理孫春蘭坦言，Omicron傳播快、傳染強，防控已成考驗。

天津12日疫情防控記者會指，第一輪核酸檢測共採樣1252萬3310人，檢出陽性77例。已完成107例感染者流調報告，出現11起家庭聚集疫情。感染地區集中於津南區，占比9成3。

天津宣布，全市大中小學即日起進入寒假，迅速封控校園；對津南、河西、西青三區實施管控措施，減少人員流動，鼓勵居家辦公，各類文娛場所關停，取消餐館內用。

天津疫情不但外溢至河南安陽，遼寧大連也傳出關聯病例。此前，一名從天津返回河南安陽湯陰縣的大學生引發了安陽本地疫情。12日，大連市甘井子區發現兩名天津返連人員核酸檢測為陽性。

天津教育當局要求，自12月23日以來離開天津市的師生共34.5萬人，必須接受核酸檢測。

天津疾控官員張穎提到，天津本輪疫情在元旦小長假已在社區中存在。疫情涉及的幾個安親班在小長假期間沒有放假，學生在安親班接觸到病毒，假期結束後，導致病毒被帶到各自學校，造成班級或其他學生感染。

河南是目前本土疫情重災區，孫春蘭8日即從陝西赴河南，她指出，河南面臨Delta和Omicron病毒雙重挑戰，疫情波及七個地市，重點是鄭州、禹州、安陽，要採針對性更強舉措，早日實現「社會面清零」。

針對天津疫情，中國工程院院士張伯禮表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體應能平息，沒有新發病人。這次天津患者整體病情較輕、重症少，是疫苗保護作用的體現。

中國衛健委12日發布，11日中國新增221例確診，其中本土166例，河南占118例最多，天津33例，陝西西安8例，廣東深圳7例。

疫情 河南 檢測

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