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中國羽絨衣熱潮 帶動鴨絨價格飆漲

編譯林聰毅／綜合外電
中國消費者愛買羽絨外套和夾克，鴨絨價格也跟著水漲船高。圖為北京的時尚秀。(Getty Images)
中國消費者愛買羽絨外套和夾克，鴨絨價格也跟著水漲船高。圖為北京的時尚秀。(Getty Images)

嚴寒的冬天和日新月異的時尚，正促使中國消費者搶購羽絨外套和夾克，導致鴨毛價格飆升。

日經亞洲報導，從警告氣溫驟降到提供時尚建議，近來中國充斥著網紅們炫耀其最喜歡羽絨服的影音短片。有些人提供了裡面穿搭什麼襯衫和毛衣的小撇步，有些人則強調其耐用和易清潔性。

本土龍頭波司登國際控股的羽絨服和夾克尤其受歡迎。該公司去年4至9月的營收比一年前增加16%至人民幣53億元（8.3億美元）。該公司說，「高價產品的銷售比一年前顯著增加」。

對羽絨衣的需求激增主要是由嚴寒氣溫所帶動。由於反聖嬰效應，中國氣象局12月預測這個冬季將比往常更冷。在9月至 11 月期間已出現四波寒流。

長期市場趨勢也起了推波助瀾作用。耐用但厚重的皮革和棉質大衣，曾經是中國農村居民的首選外套。據當地一家智庫表示，截至2018年，羽絨衣在中國市場的滲透率為10%或以下，相較之下，美國和歐洲的比率為35%至45%。然而隨著中國民眾所得水準提高，消費者對保暖但輕便的羽絨衣愈來愈感興趣。

根據中國羽絨工業協會的數據，隨著需求的增加，截至10月為止，90%（含絨量）白鴨絨價格較一年前躍漲28%。

中國農業部門的變化也反映在羽絨漲價上。近年來，中國的鴨肉及鴨絨的產量增加，以彌補非洲豬瘟所造成的豬肉產量損失。但此後疫情放緩，豬肉生產回穩，對鴨的需求跟著減少，鴨絨供給減少，價格隨之上揚。

根據經濟複雜性研究中心（OEC）數據，2019年中國出口了8.56億美元的羽毛及羽絨，占全球出貨量40%以上。中國需求和供應的變化可能會影響整個全球服裝產業。

時尚 營收 疫情

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