天津確診97例後 全市放半天假 逾千萬人第二輪普篩

圖為設在天津市南開區一所小學的檢測點，附近居民9日正在排隊接受核酸檢測。（新華社）

爆發中國首宗Omicron本土疫情 的天津，12日一早宣布，為做好全市第二輪全員核酸檢測 工作，天津市人民政府決定，全市機關和企事業單位12日（周三）下午放假半天。核酸採樣後，民眾必須居家等待核酸檢測結果，接到陰性結果後方可流動。

截至11日12時，天津在這波疫情中已報告陽性新冠肺炎病毒感染者97例，其中本土新冠肺炎確診病例49例，本土新冠病毒無症狀感染者15例。其餘33例初篩陽性感染者，仍待臨床專家組進一步核驗後通報。

據天津日報報導，天津目前已出現六起家庭群聚事件。這波疫情主要以在校學生及其家庭，喪葬業人員，以及上述人員波及的社區為中心。

為防止疫情持續向外擴散，目前天津對外交通已大範圍暫停。新京報指出，中國鐵路部門已停售天津市管轄範圍內各車站至北京 市管轄範圍內各車站的車票，只保留天津站、天津西站部分京津城際列車車票售賣。

中國飛航資訊系統「飛常準」App數據則顯示，11日，天津濱海機場共取消進出港航班437班，取消率高達97%，全天出港航班僅保留5班。

財新網報導，天津通往北京和其他省市的123條省際班線車輛已全部暫停。自1月9日起，巡遊車、網約車、順風車也取消跨城業務。

天津防疫指揮部10日要求，天津市民離津，除須持有48小時內核酸陰性證明和健康碼綠碼外，還需審批報備，並按「誰主管誰負責」原則，經單位或社區審批通過才可出行。

天津於本月9日展開第一輪全員核酸篩查，共採樣1191萬2280人。