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天津確診97例後 全市放半天假 逾千萬人第二輪普篩

記者林則宏／即時報導
圖為設在天津市南開區一所小學的檢測點，附近居民9日正在排隊接受核酸檢測。（新華社）
圖為設在天津市南開區一所小學的檢測點，附近居民9日正在排隊接受核酸檢測。（新華社）

爆發中國首宗Omicron本土疫情的天津，12日一早宣布，為做好全市第二輪全員核酸檢測工作，天津市人民政府決定，全市機關和企事業單位12日（周三）下午放假半天。核酸採樣後，民眾必須居家等待核酸檢測結果，接到陰性結果後方可流動。

截至11日12時，天津在這波疫情中已報告陽性新冠肺炎病毒感染者97例，其中本土新冠肺炎確診病例49例，本土新冠病毒無症狀感染者15例。其餘33例初篩陽性感染者，仍待臨床專家組進一步核驗後通報。

據天津日報報導，天津目前已出現六起家庭群聚事件。這波疫情主要以在校學生及其家庭，喪葬業人員，以及上述人員波及的社區為中心。

為防止疫情持續向外擴散，目前天津對外交通已大範圍暫停。新京報指出，中國鐵路部門已停售天津市管轄範圍內各車站至北京市管轄範圍內各車站的車票，只保留天津站、天津西站部分京津城際列車車票售賣。

中國飛航資訊系統「飛常準」App數據則顯示，11日，天津濱海機場共取消進出港航班437班，取消率高達97%，全天出港航班僅保留5班。

財新網報導，天津通往北京和其他省市的123條省際班線車輛已全部暫停。自1月9日起，巡遊車、網約車、順風車也取消跨城業務。

天津防疫指揮部10日要求，天津市民離津，除須持有48小時內核酸陰性證明和健康碼綠碼外，還需審批報備，並按「誰主管誰負責」原則，經單位或社區審批通過才可出行。

天津於本月9日展開第一輪全員核酸篩查，共採樣1191萬2280人。

疫情 北京 檢測

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