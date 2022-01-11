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冬奧將屆 天津疫情 源頭尚未查明

記者羅印冲／綜合報導
儘管天津疫情升溫，北京冬奧組委11日表示，如期辦賽決心堅定不移。圖為北京冬奧吉祥物冰墩墩和雪容融。（路透）
儘管天津疫情升溫，北京冬奧組委11日表示，如期辦賽決心堅定不移。圖為北京冬奧吉祥物冰墩墩和雪容融。（路透）

北京冬奧會舉辦在即，天津Omicron本土疫情成最大變數。天津官方通報，截至11日中午，第一輪篩查已出結果789萬人，累計報告陽性感染97例；目前已出現6起家庭聚集，感染來源尚未查明。天津疾控專家表示，已與北京疾控建立機制，確保冬奧舉行。

除嚴格進京通道管控，天津進京省際班線、包車均已暫停，天津機場取消九成航班。

針對疫情對北京冬奧的可能影響，北京冬奧組委新聞發言人趙衛東11日強調，「如期辦賽的決心堅定不移」。北京冬奧疫情防控辦公室副主任黃春稱，目前情況可控，除非閉環和賽區出現大規模群聚疫情，才可能調整賽程，目前還沒有調整防疫政策的想法，北京也沒有採取封城措施的必要。

天津衛健委副主任韓金豔11日指，截至11日12時，天津本土確診49例，本土無症狀感染15例。目前感染者集中在津南區，主要以在校學生及其家庭、葬禮活動人員，及上述人員波及社區為中心。第一輪全員核酸篩查目前檢出陽性77例。

天津市疾控中心副主任張穎表示，未能完全排除（病毒）直接從境外到天津可能性，雖現在境外移入和本土新增病毒的基因測序結果不是一個同源性；但此病毒的傳播不單純是透過人，還會透過物和環境。

張穎並指，病毒株傳播鏈已傳播三代，約為15到21天，說明病毒已在天津隱匿傳播一段時間。在流調中發現，源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染來源。但目前被發現的病例間的傳染來源非常清晰，追溯傳播鏈沒有中斷。已針對風險場所進行社區清空，為社會面清零打好基礎。

與天津同屬一傳播鏈的河南安陽市，從8日至11日8時已有84例確診。安陽市將管控措施升級，全市暫停人員流動，機動車不可行駛，形同半封城，該市約500多萬人。

西安「封城」20天後，西安高陵區及藍田區宣布，民眾可有序恢復生活，超市、便利店及藥店等可全面復業，但每戶每天只可1名成員外出購物。西安並發布，滯留中高風險地區人員，嚴格限制離市；滯留其他地區人員，持48小時核酸陰性證明離市。

北京冬奧 疫情 封城

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