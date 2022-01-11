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北京冬奧開幕式長度將壓縮至100分鐘內 突出3大主題

記者林汪靜／即時報導
北京冬奧開幕式時間壓縮至100分鐘以內，將重點突出三個主題。（圖／取自中新網）
北京冬奧開幕式時間壓縮至100分鐘以內，將重點突出三個主題。（圖／取自中新網）

北京冬奧即將舉行，開幕式時間將壓縮至100分鐘以內，將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人，重點突出三個主題，包括中國對世界和平的追求和嚮往、「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克宗旨，以及北京冬奧「一起向未來」的願景和期待。

北京冬奧組委新聞發言人、新聞宣傳部部長趙衛東11日在線上記者會上表示，北京冬奧會開閉幕式排練、製作和彩排等工作正有序推進，考慮到氣溫、防疫等因素，開幕式在時間、結構上都做了相應的調整，時間長度將壓縮至100分鐘以內；結構上將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人。

他指出，北京冬奧開幕式將重點突出三個主題：第一，展現中國對世界和平的追求和嚮往；第二，展現「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克宗旨，第三，展現北京冬奧「一起向未來」的願景和期待。

趙衛東強調，北京冬奧組委將全力組織好北京冬奧會和殘奧會開閉幕式四場儀式的演出。儘管會精簡一些不必要的環節，但透過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，將努力呈現精彩的儀式效果。

此外，他提到，2月2日至4日，北京、延慶、張家口3個賽區將開展火炬傳遞活動，1200名火炬手參與，傳遞路線立足冰雪文化、歷史文化、長城文化，也將呈現沿途的自然風光、人文特色和城市風貌。

北京冬奧 防疫

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