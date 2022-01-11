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不聽勸硬掰膨脹電池當場爆炸 店員：叫你不要掰還掰

記者林宸誼／即時報導
維修人員把手機拆開後，發現電池已經膨脹且非常危險，不過這名男子卻不聽勸告，想用蠻力把電池掰回原狀，結果電池折斷隨即爆炸。（截圖自九派視頻）
維修人員把手機拆開後，發現電池已經膨脹且非常危險，不過這名男子卻不聽勸告，想用蠻力把電池掰回原狀，結果電池折斷隨即爆炸。（截圖自九派視頻）

四川德陽一名男子日前到手機店維修手機，維修人員把手機拆開後，發現電池已經膨脹且非常危險，不適合再使用，否則可能發生意外，不過這名男子卻不聽勸告，想用蠻力把電池掰回原狀，結果電池折斷隨即爆炸，瞬間冒出大量火花，嚇壞在場的所有人。

長江日報集團旗下新媒體《九派新聞》報導，男子把手機送到店裡維修，維修人員把手機拆開後，發現電池已經膨脹了。

維修人員表示，電池膨脹代表電池已經非常危險了，不適合再通電使用，否則很有可能發生意外。「卸下來電池後，我把這情況跟修手機的男子說，但男子說把舊電池給他看一下，還特意提醒他，千萬不要用手去把電池掰直。」

誰知這名男子嘴上答應，舊電池到了手裡，就想要用蠻力把電池掰回原形，誰知下一秒只聽「砰」的一聲，接著就冒出巨大火花，

一旁的女店員生氣喊著：「都說了別掰，你非要掰。」

而掉到地上的電池仍在冒著火光，男子見狀急忙用腳將火踩熄。

所幸，爆炸並沒有引發火災，店內的其他人並沒有受傷，也沒有造成其它財產損失，不過突如其來的爆炸，還是給店內的所有人嚇了一跳。

有中國網友評論「這位大爺挺叛逆的」、「這就叫不受教，需要親身體驗才會珍惜別人的教誨」。

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