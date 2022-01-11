我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大量民眾檢舉詐騙 新冠病毒免費快篩公司遭調查

李靚蕾控王力宏 找黑道背景人士約她見面 「別裝可憐」

華爾街日報：華為力突美圍堵 投資56家企業打造供應鏈

記者黃雅慧／即時報導
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。路透
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。路透

據美媒《華爾街日報》11日報導，中國電信設備龍頭華為正加緊投資於打造中國半導體供應鏈的企業。

該報導指出，2019年美國政府開始對華為實施出口禁令前後，華為推出了一檔基金，名為「哈勃科技創業投資」（Hubble Technology Investment），以投資中國晶片企業為主，並已投資56家企業。

根據PitchBook的數據以及公司記錄，獲哈勃注資的絕大多數公司都是半導體供應鏈的參與者。當中有晶片製造和設計領域的新興企業，也有生產半導體材料、設計軟件和涉足晶片生產設備的公司。

但因為華為非上市公司，集團不對外披露該基金的規模。但據中國企業訊息查詢平台「天眼查」的訊息顯示，華為已向一些公司投資了上千萬美元。

分析稱，憑藉哈勃，華為不僅可以培育當前和未來的潛在供應商，亦能夠在中國晶片行業蓬勃發展之際，獲得潛在的財務回報。

該報導也引述技術研究機構Omdia的中國半導體研究負責人何暉說法，半導體行業的供應鏈非常長，華為投資一間晶片公司，就可從這間晶片供應商那裡獲得優先供應，特別是在供應短缺的情況下。

值得注意的是，近日華為要打造自主半導體供應鏈的消息不斷，包括日前有消息傳出華為與中芯要聯手合作建造晶圓廠。對此訊息，已獲得中芯國際否認，並指出該訊息不實。此外，華為於去年12月28日成立「華為精密製造有限公司」也引發外界認為將生產晶片傳聞，但該消息也被華為內部人士否認。

華為 晶片 投資

上一則

馬雲再現身 在海南與鄉村教師相聚

延伸閱讀

「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」

「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」
追趕台積電談何容易 中國扶植半導體 弘芯、泉芯折翼

追趕台積電談何容易 中國扶植半導體 弘芯、泉芯折翼
「榮耀」折疊機Magic V發表會 CEO現場摔手機

「榮耀」折疊機Magic V發表會 CEO現場摔手機
滲透英國學界？華為被媒體曝出翻倍資助大學

滲透英國學界？華為被媒體曝出翻倍資助大學

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）

跟導航走 貨車衝破護欄掛峭壁3天脫困 司機以為完蛋了

2022-01-05 09:00

超人氣

更多 >
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」