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馬雲再現身 在海南與鄉村教師相聚

記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴創始人馬雲(中)10日現身在海南一所小學與鄉村教師會面。(取自馬雲公益基金會微博)
阿里巴巴創始人馬雲(中)10日現身在海南一所小學與鄉村教師會面。(取自馬雲公益基金會微博)

一段時間未公開現身的阿里巴巴創始人馬雲再度現身，有消息指馬雲10日出現在海南五指山市一所學校，參與鄉村教師計畫的相關活動，這是他2022年首次現身。

據「馬雲公益基金會」官方微博發文稱，「又到臘八，我們約定的日子。從2015年啟動『鄉村教師計畫』到現在，每年這一天，都是老師們相聚的日子。」

此外，微博還寫道，疫情所阻，「臘八之約」已連續兩年在雲端舉行，2022年，來自中國24個省市區的100位鄉村教師線上上交流心得，「老師們還發現，馬老師也沒有缺席，他在海南的一所鄉村小學接入了視訊會議。」

另外，從新浪微博帳號「銀柿財經invest」發布的消息，馬雲10日出現在海南五指山市暢好中心學校。消息稱，馬雲對幾位老師說：「我看了很多鄉村教師的事蹟，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」

馬雲2020年10月在上海外灘金融峰會上公開批評中國監管機構，上海證交所隨後在11月突然喊停螞蟻金服的上市計畫，過往一直高調的馬雲此後變得極為低調，一度從大眾視野中消失。

此後幾次，媒體報導馬雲的行蹤，包括2021年9月考察位於浙江省嘉興平湖的自家農業基地，10月出現在香港與商業夥伴會面，隨後又到西班牙馬略卡島度假等。而最近一次馬雲出現在公眾視野，是2021年10月在荷蘭造訪研究機構，考察農業技術。

馬雲轉為低調，加上中國對於互聯網企業與富人多有制裁動作，也因此馬雲行蹤越發引起媒體輿論揣測，包括認為他會因此流亡或離開中國等，但從近幾次行程看來，馬雲仍在中國境內鄉村活動。

馬雲 微博 雲端

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