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中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

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中國第3座城市被封 河南安陽500萬居民隔離

世界新聞網/即時報導
圖為河南安陽居民8日接受檢測。(Getty Images)
圖為河南安陽居民8日接受檢測。(Getty Images)

據「安陽日報」微博，河南安陽市發現84例新冠確診病例後，宣布500萬居民暫時停止人員流動；這是繼西安和禹州封城之後，第三座實施封城的城市。

安陽市當局11日要求居民留在家中，禁止所有私家車輛上街，非必要的企業都暫停營業，並開始進行普篩，以阻止Ormicron病毒株傳播。

安陽市從周六之後已累積84例新冠感染病例，包括至少兩例確診Omicron變種病毒，成為中國首個同時出現新冠病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省份。媒體形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州、禹州及安陽市三個傳播中心。

據安陽日報微信公眾號消息，河南安陽市8日在主動篩查中發現2例本土陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變異株，經分析比對，與天津市津南區現有疫情屬同一傳播鏈。

結合流調和基因測序結果，基本鎖定此感染來源為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的一名在校大學生，當局推斷天津疫情兩周前已在社區隱形傳播，並涉及天津、河南安陽多所學校。

河南自去年12月31日至10日為止，累計本土病例258例，在鄭州、洛陽、安陽、許昌等多地出現。出現聚集性疫情的鄭州及許昌禹州市，都是Delta變異株，目前病毒來源尚不明確。

河南 疫情 鄭州

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