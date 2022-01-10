我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰

記者林則宏／綜合報導
圖為哈薩克最大城市阿拉木圖本月6日街頭景象。（路透）
圖為哈薩克最大城市阿拉木圖本月6日街頭景象。（路透）

中亞國家哈薩克日前爆發反政府暴動引發中俄兩國持續關注。據新華社報導，中國國務委員兼外長王毅10日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。

哈薩克位於俄羅斯與中國之間，是世界上最大的內陸國家。紐約時報指出，哈薩克這場示威運動意義重大，因為該國此前一直被視為是一個不穩定地區裡的政治和經濟穩定支柱。

紐約時報稱，哈薩克這次暴動是繼2014年烏克蘭和2020年白俄羅斯爆發民主抗議以來，俄羅斯盟國出現的第三次反專制抗議。當俄羅斯試圖在烏克蘭和白俄羅斯等國彰顯經濟和地緣政治實力之際，這些混亂可能會削弱莫斯科在該地區的影響力，並可能有助於激發其他地方的反對派力量。

據新華社報導，拉夫羅夫在與王毅通話中表示，越來越多的信息清楚表明，哈薩克當前亂局是外部勢力精心策劃的暴動。集體安全條約組織（CSTO）應哈薩克請求派出維和部隊採取行動，目前哈薩克局勢得到明顯改善。

王毅強調，中國國家主席習近平已專門向哈薩克總統托卡耶夫致口信，公開表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」。中方認同托卡耶夫對暴恐事件的性質判斷，支持CSTO在尊重哈薩克主權前提下，協助哈薩克打擊暴恐勢力，為哈薩克恢復穩定發揮積極作用。

王毅稱，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。雙方應當持續深化協調配合，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）作亂。

王毅並呼籲中俄發揮各自優勢，幫助中亞國家抗擊疫情、發展經濟，努力消除滋生動盪的社會土壤；支持上海合作組織同CSTO加強協調配合，共同有效應對地區安全面臨的各種挑戰。

哈薩克 白俄羅斯 王毅

上一則

中國新增110例本土確診 Omicron上月中恐已在天津傳播

延伸閱讀

王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀

王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對任何「顏色革命」圖謀
斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間

斯里蘭卡迎王毅 盼協商償債時間
劍指印太戰略 王毅：可召開印度洋島國發展論壇

劍指印太戰略 王毅：可召開印度洋島國發展論壇
中國外長王毅到訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間

中國外長王毅到訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
李雲迪因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底。取材自微博

李雲迪嫖娼3個月音訊全無 爸爸也傳出意外消息

2022-01-08 05:43
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
張庭和林瑞陽情牽20多年。(本報資料照片)

家族、伎倆、傳銷夢… 張庭的微商帝國 一夕間傾倒

2022-01-08 02:00
圖為劉思齊2008年的照片。（中新社）

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

2022-01-07 23:26
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）

跟導航走 貨車衝破護欄掛峭壁3天脫困 司機以為完蛋了

2022-01-05 09:00

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑
耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金

耶魯、康乃爾等16名校 遭控合謀限制申請助學金