哈薩克暴動 王毅與俄外長通話：絕不讓中亞生亂生戰

圖為哈薩克最大城市阿拉木圖本月6日街頭景象。（路透）

中亞國家哈薩克 日前爆發反政府暴動引發中俄兩國持續關注。據新華社報導，中國國務委員兼外長王毅 10日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。

哈薩克位於俄羅斯與中國之間，是世界上最大的內陸國家。紐約時報指出，哈薩克這場示威運動意義重大，因為該國此前一直被視為是一個不穩定地區裡的政治和經濟穩定支柱。

紐約時報稱，哈薩克這次暴動是繼2014年烏克蘭和2020年白俄羅斯 爆發民主抗議以來，俄羅斯盟國出現的第三次反專制抗議。當俄羅斯試圖在烏克蘭和白俄羅斯等國彰顯經濟和地緣政治實力之際，這些混亂可能會削弱莫斯科在該地區的影響力，並可能有助於激發其他地方的反對派力量。

據新華社報導，拉夫羅夫在與王毅通話中表示，越來越多的信息清楚表明，哈薩克當前亂局是外部勢力精心策劃的暴動。集體安全條約組織（CSTO）應哈薩克請求派出維和部隊採取行動，目前哈薩克局勢得到明顯改善。

王毅強調，中國國家主席習近平已專門向哈薩克總統托卡耶夫致口信，公開表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」。中方認同托卡耶夫對暴恐事件的性質判斷，支持CSTO在尊重哈薩克主權前提下，協助哈薩克打擊暴恐勢力，為哈薩克恢復穩定發揮積極作用。

王毅稱，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。雙方應當持續深化協調配合，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）作亂。

王毅並呼籲中俄發揮各自優勢，幫助中亞國家抗擊疫情、發展經濟，努力消除滋生動盪的社會土壤；支持上海合作組織同CSTO加強協調配合，共同有效應對地區安全面臨的各種挑戰。