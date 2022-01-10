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中國新增110例本土確診 Omicron上月中恐已在天津傳播

記者林則宏／綜合報導
在出現Omicron本土疫情後，天津已於9日起展開全面核酸普篩。（新華社）
在出現Omicron本土疫情後，天津已於9日起展開全面核酸普篩。（新華社）

據中國國家衛健委通報，1月10日，中國報告新增新冠肺炎確診病例192例。其中境外輸入病例82例，本土病例110例。當天本土病例分別為：河南87例，其中許昌74例、鄭州11例、安陽2例；陜西13例，均在西安；天津10例，均在津南區。

中國10日還報告新增無症狀感染者50例，其中境外輸入39例，本土11例（均在天津津南區）。

中國10日新增確診病例數最多的河南省，其中安陽市8日篩查發現的2例陽性人員，其病毒全基因組測序顯示均為Omicron變異株BA.1分支，與天津疫情屬同一傳播鏈。

疫調顯示，安陽此次疫情源頭，為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。 　

天津市疾病預防控制中心副主任張穎10日晚間接受央視新聞專訪時表示，天津通過傳播鏈條發現，這次疫情已傳播三代。按以往「老的病毒株」來說，一個代際關係應是5至7天，三代應該是15天至21天，這說明Omicron病毒在天津已經隱匿傳播了一段時間。

中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮認為，天津應該在去年12月中旬就已經出現Omicron本土病例。他指出，天津全市疫情防控體系是嚴格高效的，市民防控意識也仍較強，在這種情況下疫情還能隱匿傳播，與Omicron變異株的隱匿特性不無關係。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎也表示，天津在進行流行病學調查的過程中發現，此次疫情源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染來源。

張穎指出，由於Omicron毒株不僅傳播隱匿性非常強，且傳播速度非常快。要「跑在病毒前面」，就必須摸清疫情傳播範圍到底有多大，是不是已經擴散到全市其他區域。因此，儘管天津人口將近1400萬，天津仍在9日凌晨決定啟動全市全員核酸篩查，並力求在48小時內完成檢測。

截至10日24時，中國大陸現有確診病例3458例，其中重症病例21例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬5090人。

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