河南Delta未平 又爆Omicron病例

圖為河南省鄭州市民眾排隊做核酸檢測。新華社

中國河南 也出現Omicron本土疫情 ，並成為中國首個同時出現新冠病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省分。陸媒形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州 、禹州及安陽市3個傳播中心。此外，疫情趨緩的西安，10日公布各區「解封」條件，須連續14天無新增個案。

據「安陽日報」微信公眾號消息，河南安陽市8日在主動篩查中發現2例本土陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變異株，經分析比對，與天津市津南區現有疫情屬同一傳播鏈。結合流調和基因測序結果，基本鎖定此感染來源為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

河南省政府日前通報，自2021年12月31日至2022年1月9日中午12時，河南全省累計報告本土病例258例，在鄭州、洛陽、安陽、許昌等多地出現。出現聚集性疫情的鄭州及許昌禹州市，都是Delta變異株，目前病毒來源尚不明確。

據中國「第一財經」報導，河南省進入「雙線作戰」局面，既要在鄭州及禹州迎戰Delta變異株，又要在安陽市迎戰Omicron變異株。

報導稱，持續多日的疫情，正對河南省造成不少影響。多個縣市學校已停止線上教學，其中安陽有3千多所學校停課。

此外，「封城」防疫的西安疫情，疫情明顯趨緩，官方10日公布解除封控條件。西安市衛健委副主任張波表示，封控、管控區的調整需同時滿足3個條件，1是近14天該區域內無新增病例或無症狀感染者。2是該區域內最後1名密切接觸者轉運至集中隔離場所超過14天，核酸檢測為陰性。3是解封前2天，該區域內所有人員完成一輪核酸篩查，均為陰性。