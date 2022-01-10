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報告：疫情影響 中國民眾提前15天以上訂機票數下降10%

記者林汪靜／即時報導
報告指出，疫情反覆帶來的不確定性直接縮短了旅客的提前購票期，民航旅客對兩周外的出行規畫下降明顯。（圖／取自中新網）
報告指出，疫情反覆帶來的不確定性直接縮短了旅客的提前購票期，民航旅客對兩周外的出行規畫下降明顯。（圖／取自中新網）

近日，中國線上旅遊平台攜程旗下民航市場洞察平台FlightAI發布2021年民航總結報告，報告指出，疫情反覆帶來的不確定性直接縮短了旅客的提前購票期，民航旅客對兩周外的出行規畫下降明顯。數據顯示，去年出行前三天內購票占比較2019年提升了8%，而提前15天以上購票下降了10%。

澎湃新聞報導，FlightAI的報告顯示，去年，中國國內民航市場主要運輸指標有所恢復，其中民航客運量、運力投放、平均票價等比2020年均有所增長，其中，去年上半年隨著中國國內疫情控制良好，加上中國「五一」小長假的出行熱潮，去年3月至5月客運量超過2019年同期。

價格方面，去年中國平均機票價格約為人民幣678元（約106美元），年增13%，高於2020年的平均票價人民幣598元，但仍低於2019年平均票價758元，其中，千萬級機場的機票平均價格約為703元（約110美元），票價均呈現增長，但仍未恢復到2019年的標準。

然而，報告指出，去年下半年受疫情影響，票價再次回落，客運量也受到較大影響。但可以看見，市場正在逐漸恢復，不過與疫情前水準仍有距離，當本輪疫情獲得有效控制後，很有可能迎來出行需求的反彈。

從用戶圖像來看，「後疫情」時代的中國航旅用戶群體發生明顯變化。報告顯示，去年18至24歲的青年客群占比和2019年相比提高了3%，相對地，老幼客群占比下降明顯，尤其是17歲以下客群占比和2019年相比降低了2%。同時，2020年帶小孩、帶老人，以及同時帶老人和小孩的多代人同行模式，較2019年分別有所下降，且2021年此現象仍未好轉。

民航主流客群仍集聚在一、二線城市。FlightAI數據顯示，去年一線、新一線客群占比和2019年相比均明顯提升。

在出行方式上，受疫情後相關政策影響，去年節假日出行占比較2019年下降6%，而周末出行的人數占比按照逐年1%的增長速度攀升。

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