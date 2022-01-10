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香港縮短新冠強檢時間至14天

香港特派員李春/即時報導
1月10日上午，香港市民在維園社區檢測中心排隊做測試。當天，香港新增24宗新冠肺炎確診。（香港中通社）
1月10日上午，香港市民在維園社區檢測中心排隊做測試。當天，香港新增24宗新冠肺炎確診。（香港中通社）

香港政府決定，縮短本地個案密切接觸者的強制檢疫期，由21日減至14日，之後密切接觸者可以回家自我監察，到第19日到社區檢測中心接受檢測。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，近來多了本地個案檢測呈陽性，多了很多緊密接觸者要送往檢疫中心，入住中心的人急劇上升，令設施容量有很大壓力，考慮到最新感染Omicron的潛伏期似乎較短，輸入性及本地個案潛伏期也在14日內，很多甚至2至3日內發病。政府諮詢專家委員會意見後，決定縮短本地個案密切接觸者在檢疫中心檢疫要求，會由10日公布的新增確診個案開始生效。

香港兩位政府專家顧問都建議縮短強檢時間，其中香港大學微生物學系講座教授袁國勇建議，在竹篙灣檢疫中心隔離縮短至14天，然後回家隔離7天並配戴手環；另一位政府專家顧問許樹昌亦指出，由於Omicron變種病毒的發病時間較短，14日檢疫時間足夠。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜說，過往新冠病毒感染人士的潛伏期較長，少部分個案在14至21天才病發，但Omicron的潛伏期較短，中位數約為3天，世衛的資料亦顯示潛伏期一般都是14天，可見Omicron與其他病毒株有所不同。如果相關人士感染到Omicron病毒，較大機會在14天內被發現，加上考慮檢疫設施供求問題，認為在14至21天才發病和引致社區出現Omicron傳播風險相對較小。

香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安說，香港政府上星期收緊措施後，研究團隊再對應評估。近期疫情的傳染率由6至10人，大幅下跌到3至5人，證明當局收緊措施方向正確。

香港 Omicron 檢測

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