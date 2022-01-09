中國「雙減」重創 「新東方」營收銳減8成、辭退6萬人

新東方創始人俞敏洪。(中新社)

「2021年，新東方遇到了太多的變故……」中國補教巨頭新東方創始人俞敏洪，日前這樣在其運營的微信 公眾號中總結了剛剛過去的一年。

據中新財經報導，毫無疑問，2021年對於新東方來說是艱難的一年。「雙減」政策落地，補教行業也開始劇變。新東方作為行業中曾經的翹楚，備受關注，俞敏洪這篇年度總結也在網上刷屏。

俞敏洪透露，去年，新東方的市值跌去90%，營業收入減少80%，員工辭退6萬人。退學費、員工辭退N+1、教學點退租等現金支出近200億元人民幣（約31.5億美元）。

去年10月、11月，新東方在線、新東方陸續公告，關閉公司K9學科類培訓（補教）業務。當時有媒體指，這部分業務約占新東方營收 的60%，按最新財年營收數據，新東方營收將減少25.66億美元。

俞敏洪寫道，新東方好不容易生存了下來，還保存了一點實力。骨幹力量在跌宕起伏的過程中，絕大部分人團結一致、同舟共濟、在風雨中努力前行。

然而在公司年度總結會的聚餐上，俞敏洪說，現在新東方需要厲行節約，所以餐館都是普通餐館；為了讓大家吃好，他安排到市場去買點海鮮，讓餐館加工，酒也從原來的好酒，換成了普通白酒和紅酒。

報導說，步入2022年的新東方，已和一年前的新東方完全不同了。面對政策、疫情 、國際關係等因素變動，新東方在2021年就已在求變。

按俞敏洪說法，這期間，新東方決定全面停止K9的補教，去做更多為學生全面成長提供服務的項目，素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生市場和海外中文市場的投入。以香港上市公司為主體的新東方在線，創立東方甄選直播賣貨系統，轉型為以農產品篩選和銷售為核心的電商平台。

今年60歲的他，在本該退休的年紀，選擇成為一名直播帶貨的主播，並在去年12月28日完成首秀。他希望能夠為農民提供產品增值服務，做連接農民和消費者的值得信賴的平台。