中國海協會副會長：中共20大 將提對台新部署

中國海協會副會長孫亞夫。中新社

中國海協會副會長孫亞夫接受央視旗下新媒體平台「看台海」專訪指，越往後兩岸形勢越複雜，「戰爭的可能性是存在的」，談判的可能性也是存在的，和統談判如破裂，那還得「武統」。他並指，中共 20大會提出未來5年對台工作指導思想，做出新決策部署，也可能提新主張，對台海產生積極影響。

訪談中，孫亞夫還提及，蔡政府公開稱「中華民國 與中華人 民共和國互不隸屬」，提出「新兩國論」，比李登輝有過之而無不及。蔡政府使用「中華民國台灣」的稱呼，有可能就是要用「中華民國台灣」來「正名」，這是追求正名的一種嘗試，如果將中華民國台灣「法律化」，那就是搞「台灣法理獨立」，就是真正的兵凶戰危了。

至於2022年台海前景，孫亞夫認為，台海形勢的基本格局還不至於發生根本性的變化。在這段時間裡，會繼續發生對中國有利的變化，中國綜合能力愈來愈接近美國，但還沒有達到整個改變台海力量對比的狀態。

今年是「九二共識」達成30年，孫亞夫表示，民進黨說九二共識這一頁已經翻過去了，但他覺得它是翻不過去的。第一，台灣是中國的一部分，中國和台灣同屬一個中國，這是兩岸關係的性質和現狀；第二，一個中國原則和九二共識是兩岸關係發展的基礎；第三，九二共識是兩岸關係穩定和發展的定海神針。

怎麼理解和統和武統？孫亞夫說，不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和統、武統都是對台方略的兩種考慮、兩種選擇。最好是和統，但不能承諾放棄使用武力，且要地做好武力解決問題、武力統一的準備，中國也確實一直都在做。

孫亞夫認為，美國和其他國家對中華民族偉大復興感到焦慮與恐懼，因此在南海和台海為中國帶來挑戰，使「解決台灣問題的進程、推動國家統一的進程也會遇到新的困難」。