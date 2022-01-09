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中媒體人江雪「長安十日」被下架 胡錫進評論也遭刪除

記者羅印冲／即時報導
記錄西安封城的文章《長安十日》遭中國網路封殺。新華社
記錄西安封城的文章《長安十日》遭中國網路封殺。新華社

中國獨立媒體人江雪發表記錄西安封城的《長安十日》一文引發關注後，8日下午在中國網路遭全面下架；中國外圍官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表態支持江雪有發表自由的評論文，也因「內容違規」被刪除。

據香港01，江雪本月4日發表《長安十日》，被譽為是西安版的《方方日記》。這篇批評官僚主義的紀實文章，不但引發關注與熱烈轉傳，也在中國輿論場掀起激烈的正反議論。

《長安十日》原文1月7日下午4時一度遭微信刪除，但3小時後突然死而復生，重新上架，讓江雪也不明就裡，直呼「這是抽什麼風？」

不過這次重新上架並沒有堅持太久。《長安十日》存活4天後，8日下午在中國遭全網下架。各大網站和社交平台都搜尋不到原文與相關評論，僅剩少數批評《長安十日》的文章。微信頁面顯示，《長安十日》因「內容違規」無法查看，並稱接相關投訴，此內容違反《互聯網用戶公眾帳號資訊服務管理規定》。

據此前報導，《長安十日》爆紅引發正反爭論後，胡錫進5日在其微博、微信發表評論，主張無論大多數人喜歡不喜歡，都應該允許《長安十日》這樣的表達，「我認為這是我們社會對待批評應有的開放和包容。我相信，幾乎沒有人希望中國互聯網上只有一種聲音，包括江雪大部分最激烈的批評者們」；還稱「我個人也希望她平安，就像方方一直是平安的一樣」。

然而至8日下午，胡錫進這篇被視為支持江雪有發表自由的評論文章，也相繼在他的官方微博、微信公眾號消失無蹤；微信頁面同樣顯示「內容違規無法查看」。

有中國網民在胡錫進的其他微博文章留言嘆「2022年開局太慘了」；還有許多網民要胡錫進「都退休了，別和稀泥了」。

微信 微博 退休

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