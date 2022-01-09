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Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron

北京疾控：天津人員非必要不赴京 兩地通勤者居家辦公

記者羅印冲／即時報導
北京疾控要求，天津人員非必要不赴京。取材自澎湃新聞
北京疾控要求，天津人員非必要不赴京。取材自澎湃新聞

中國天津出現本土疫情，恐危及北京。中媒報導，天津出現Omicron感染者，至少已在社區傳播三代，北京市疫情防控面臨境外境內雙重風險；北京冬奧會和冬殘奧會舉辦在即，疫情防控一刻也不能放鬆，要繼續堅持外防輸入、內防反彈的防控策略，從嚴從緊，有效控制和降低疫情傳播風險。

據「健康北京」微信公號發布天津進（返）京人員嚴格落實防控措施：

一，天津市津南區、南開區竹華里的人員嚴格限制進（返）京。2021年12月23日（含）以來途經天津市津南區、南開區竹華里已來京人員參照中風險地區來京人員管控，進行居家隔離，按照社區要求開展核酸檢測

二，2021年12月23日（含）以來途經天津市人員立即主動報告社區、單位、賓館等，配合健康監測、核酸檢測等防控措施。

三，本市（北京市）人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤人員居家辦公。

通報並提醒，要堅持常態化疫情防控措施。科學佩戴口罩，不握手，勤洗手，常通風，盡量不去人群密集、空氣不流通的場所。自覺遵守疫情防控措施，進入公共場所時，要堅持全員健康寶掃碼登記入內，配合做好戴口罩、驗碼測溫、一米線等防控措施。

二是重點部門、重點單位加強排查管控。機場、車站、道路卡口等交通樞紐，各賓館、酒店、民宿、學校等單位加強排查管控，按照相關規定嚴格落實測溫驗碼、查驗核酸證明等各項防控措施。發現風險人員，要及時向所在社區（村）等相關部門報告，並配合落實管控措施。

三是嚴格落實個人防控責任。風險人員應立即主動報備，配合健康監測、核酸檢測等各項防控措施。因瞞報、虛報或未按規定落實防控措施，引發疫情傳播風險或其他嚴重後果的，將根據大陸傳染病防治法等予以追責和處罰，嚴重者將依法追究刑事責任。

疫情 北京冬奧 檢測

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