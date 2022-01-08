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西安出現「1傳43」超級傳播者 為何如此嚴重？

記者羅印冲／即時報導
西安出現「1傳43」超級傳播者。取材自觀察者網
西安出現「1傳43」超級傳播者。取材自觀察者網

根據中國陝西省衛健委發布，從1月4日到1月7日，有43個新冠肺炎確診病例，是1月4日發布的同一確診病例的密切接觸者，也就是說，西安出現了1傳43的超級傳播者，為什麼會發生如此嚴重的傳播？如何防範病毒出現超級傳播？

據觀察者網報導，世界衛生組織把病毒傳染給10人以上的病人稱作超級傳播者，之所以會出現超級傳播者，多數是因為超級傳播者被發現的時候處於感染早期，排毒能力較強。

西安市疾控中心主任陳保忠指，根據病毒測序結果，西安本輪疫情來源為去年12月4日巴基斯坦航班輸入Delta毒株，據檢測發現，引起西安本輪疫情Delta毒株的CT值非常低。CT值是實驗室檢測的一個指標，數值越低，代表這個病人的病毒載量越高，傳播的風險也越大。

報導指，消除超級傳播關鍵在做好個人防護。過去一段時間，在各地疫情防控過程中，很多省份都出現過超級傳播或者超級傳播者，而防止這種超級傳播現象也有相應的措施。

報導說，專家表示，傳染病的流行必須具備三個基本條件，即傳染源、傳播途徑、易感人群。依據過往的防控經驗，控制人群傳播重在社區防控，而社區防控的關鍵就是個人防護，減少聚集性活動，保持安全社交距離，養成戴口罩、勤洗手等良好的衛生習慣，是消除超級傳播的重要措施。

疫情 檢測 社交距離

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