虎年打「首虎」 西藏副主席、中國人壽董事長落馬

西藏自治區政府副主席張永澤（右）、中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱，周六雙雙落馬。（取自新京報微信公眾號《政事兒》）

中國「虎年打虎」，兩名「首虎」昨天落馬，一個是西藏自治區副主席張永澤；一個是中國人壽保險 （集團）公司黨委書記、董事長王濱。兩人都是副部級官員。

中共 中央紀律檢查委員會昨天通報，西藏自治區副主席張永澤因涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是中共中紀委今年通報的首起反腐案。張永澤今年52歲，四川聯合大學水力學及河流動力學博士，曾任西藏自治區環境保護廳廳長，山南地委、市委書記。

另一名「大老虎」是中國人壽集團董事長王濱，今年63歲，南開大學博士生。他有近30年的金融管理經驗，曾任交通銀行副行長，中國太平保險集團董事長。

中國人壽集團是中國國家大型金融保險企業，為中國大陸壽險行業的「一哥」中國人壽保險股份有限公司和股份制銀行廣發銀行的母公司。

2020年，中國人壽集團合併營業收入近人民幣（以下同）一兆，合併保費 收入超7500億元，合併總資產突破五兆元。

王濱落馬前不久，中央第11巡視組在去年10月剛對中國人壽集團進行巡視，巡視為期兩個月左右。

美媒「彭博」4日根據中紀委公告統計發現，自去年10月中國啟動全國性巡視檢查以來，至少有23名官員受調查或懲處。這些官員曾在中國人民銀行和證監會等最高監管機構以及國有銀行工作。