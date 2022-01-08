生產國別印「台灣」遭中網友撻伐 美商「海盜船」致歉

中國網友對於海盜船記憶體產品上面生產國別印台灣感到憤怒。(圖／取自「微博＠周小平同志」)

近日有中國網友發現美商「Corsair海盜船」的記憶體產品「生產國別」印「台灣」，因此引發爭論。對此「海盜船中國」於8日凌晨發布致歉聲明。中國同時發現，中國電商 下架了相關產品。

有中國網友7日指出海盜船記憶體產品在生產國別標註為台灣，並進行販售，中國網友認為這違反「反分裂國家法」，在通過客服抗議後，客服對此表示「目前暫無修改計畫」，因而引發中國網民憤怒。

對此，「海盜船中國」在8日凌晨發布微博 表示，近日有消費者反饋部分產品包裝出現生產國家 / 地區印刷錯誤，經調查該問題屬實。海盜船稱，對此深感內疚，向消費者道歉，並對相關產品進行了下架處理，同時責令相關人員對現有產品進行調查和整改，絕不再出現與客觀事實不符情況。

目前，據中國媒體「IT之家」報導，在京東搜索海盜船記憶體產品，已經搜索不到結果，海盜船機箱、鍵盤、SSD 等其他產品仍可搜到。

據海盜船CORSAIR官方介紹顯示，其為遊戲玩家、內容創作者和 PC 愛好者提供高性能設備和技術的開發商和製造商。旗下產品包括從 PC 組件和外設設備，流媒體設備和智能環境照明設備。

而據海盜船在台灣的介紹指出，台灣為Corsair全球布局最大據點，在台北、桃園設有辦公室，員工逾660人，涵蓋了技術研發、生產製造、行銷業務、營運管理和客戶服務等完整的產業價值鏈。