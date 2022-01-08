西安疫情為何難防控？出現1傳43超級傳播者

中國國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華8日在北京表示，陝西西安的疫情近期呈動態下降態勢，社區病例趨於動態清零狀態。 中新社

西安從去年12月9日出現1例本土確診病例開始，至今一個月，中國國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華8日在國務院 聯防聯控機制新聞發布會上表示，西安疫情 近期呈動態下降態勢，「風險區域在減少，社區病例趨於動態清零。」為什麼疫情難防控？陝西省衛健委發布，因為西安出現1傳43的超級傳播者。

根據陝西省衛健委發布的數據，從1月4日到1月7日，有43個病例，是1月4日發布的同一確診病例的密切接觸者。之所以會出現超級傳播者，多數是因為超級傳播者被發現的時候處於感染早期，排毒能力較強。

世界衛生組織把病毒傳染給10人以上的病人稱作“超級傳播者。西安市疾控中心主任 陳保忠：根據病毒測序結果，西安本輪疫情來源為12月4日巴基斯坦航班輸入的德爾塔毒株，據實驗室檢測 發現，引起西安本輪疫情德爾塔毒株的CT值非常低，CT值是實驗室檢測的一個指標，數值越低，代表這個病人的病毒載量越高，傳播的風險也越大。

而消除超級傳播關鍵，只有做好個人防護。中國專家表示，面對超級傳播者的防控經驗，控制人群傳播重在社區防控，而社區防控的關鍵就是個人防護，減少聚集性活動，保持安全社交距離，養成戴口罩、勤洗手等良好的衛生習慣，是消除超級傳播現象的重要措施。