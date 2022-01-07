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中國青海6.9地震 1小時內連5震 已知4人輕傷

記者林則宏／即時報導
青海省門源縣8日1時45分發生6.9級地震，許多民眾都在睡夢中被驚醒，紛紛下樓到空曠處避難。(新華社)
青海省門源縣8日1時45分發生6.9級地震，許多民眾都在睡夢中被驚醒，紛紛下樓到空曠處避難。(新華社)

中國地震台網正式測定，8日1時45分，青海省海北藏族自治州門源縣（北緯37.77度，東經101.26度）發生6.9級地震，震源深度10公里。微博網友稱，甚至連甘肅蘭州、寧夏銀川都有震感。

青海省地震局副局長馬玉虎表示，截至8日2時48分，當地還記錄到3.0級及以上餘震4次，其中5.0至5.9級地震1次，4.0至4.9級地震1次，3.0至3.9級地震2次。

據新華社報導，青海門源6.9級地震發生後，青海省已於8日1時50分啟動重大地震災害二級應急響應。

中新社指出，截至8日6時，青海門源6.9級地震初步排查有4位民眾在地震避險時受傷，所幸均為輕傷，且已及時獲得救治。

報導稱，截至8日6時，排查發現門源縣皇城鄉有5處畜棚倒塌，部分住房牆體出現輕微龜裂現象。當地暫未收到人員死亡和房屋倒塌情況報告，各縣通訊暢通，社會態勢平穩，全州道路交通設施正常，各項排查工作和巡邏工作仍在持續進行中。

門源縣位於青海省東北部，東部和北部與甘肅省相鄰，距離省會西寧約150公里。門源縣地廣人稀，海拔在2,388公尺至5,254公尺之間，超過半數人口為少數民族，轄區面積超過6,400平方公里。根據門源縣政府官網消息，當地人口密度為每平方公里22人。

青海省門源縣8日1時45分發生6.9級地震，所幸未傳出重大人員傷亡，僅少數屋舍出...
青海省門源縣8日1時45分發生6.9級地震，所幸未傳出重大人員傷亡，僅少數屋舍出現輕微龜裂現象。(中新社)
在門源縣傳出6.9級地震後，青海省西寧市消防救援隊員立即緊急集合。(新華社)
在門源縣傳出6.9級地震後，青海省西寧市消防救援隊員立即緊急集合。(新華社)

地震 甘肅 微博

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