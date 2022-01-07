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西安集中隔離逾4.5萬人 規模超越武漢封城

中央社台北7日電
封城中的西安市安遠門。（中新社）
封城中的西安市安遠門。（中新社）

據官方今天通報，中國陝西省西安市爆發COVID-19疫情迄今，遭到集中隔離的民眾已增至4萬5760人，集中隔離規模超越2020年武漢封城時期，而且西安當局還在積極補充隔離房間。

據陸媒華商網報導，西安市政府7日下午5時召開疫情防控工作新聞發布會指出，截至1月6日晚上6時，西安在用431個隔離點，隔離了4萬5760人，連同工作人員在內已經使用6萬1180個房間。

西安此前通報，截至4日午夜，集中隔離4.2萬餘人，這也代表不到3天，西安集中隔離就增加3000人。

西安官方今天說，隨著確診病例和密切接觸人員的增多，為進一步補充集中隔離房間，連日來，對全市酒店進行了拉網式摸排，盡可能選取既滿足隔離場所硬體要求、又能滿足品質服務需求的酒店。

據此前官媒報導，2020年2月5日，武漢在疫情最嚴重的當下，集中隔離5425人，居家隔離2萬629人。同年2月29日疫情趨緩後，武漢集中隔離治療點可用床位1萬1172張，再加上16家方艙醫院可用床位1萬3467張，最多集中隔離能量為2萬4639人（不含醫院治療床位）。

西安為實現「社會面清零」，祭出集中隔離手段，只要一名居民染疫，整棟大樓的居民立刻被轉移至集中隔離點進行隔離，因而引發諸多民怨。

據最新通報，西安昨天新增本土確診57例。自2021年12月9日迄今，累計報告本土確診1913例。

截至目前，西安共有高風險地區3個、中風險地區60個，其他區域均為低風險地區。

西安封城已16天，官方5日宣布「社會面基本實現清零」；達到解除條件的社區，經評估後，逐步有序予以解封。但目前網路社群，尚無任何社區解封消息傳出，民眾一片抱怨聲浪。

疫情 武漢 封城

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