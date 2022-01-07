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中國媒體人江雪長文「長安十日」 被刪3小時後復活

中央社台北7日電
西安，一位穿著防護服的醫護人員，獨自坐在一條商業街的入口。(美聯社)
西安，一位穿著防護服的醫護人員，獨自坐在一條商業街的入口。(美聯社)

中國獨立媒體人江雪4日發表紀錄西安封城的「長安十日」一文後，聲名大噪，但也在中國輿論場陷入爭議。下午4時，「長安十日」一度遭微信以「內容違規」為由刪除，但3小時後又告復活。

江雪4日發表「長安十日」後，被譽為是西安版「方方日記」，同樣引發國際關注與熱烈轉傳，但也在中國輿論場掀起激烈的正反議論。許多中國網友訝異這篇批評官僚主義的文章迄今仍存活。

不過7日下午4時，江雪透過微信公眾號「默存格物」發表的「長安十日」，因遭到舉報被刪除。頁面顯示「此內容因違規無法查看，由用戶投訴並經平台審核，涉嫌違反相關法律法規和政策…」

網路截圖顯示，江雪隨後在朋友圈發文宣布「長安十日」被刪除的消息，並表示她上午已得知友人默存因此被禁言兩周。

江雪還笑稱，她現在關心胡編（環球時報前總編輯胡錫進）的評論會不會也被刪除。

「長安十日」爆紅引發正反爭論後，胡錫進5日發表評論，主張無論大多數人喜歡不喜歡，都應該允許「長安十日」這樣的表達。「我認為這是我們社會對待批評應有的開放和包容。我相信，幾乎沒有人希望中國互聯網上只有一種聲音，包括江雪大部分最激烈的批評者們。」

胡錫進還寫道：「我個人也希望她平安，就像方方一直是平安的一樣。」

在中國社群網路涉及違法違規被刪除的文章，絕少能復活。但過了晚上7時，被刪除3小時的「長安十日」，突然被重新上架，死而復生。

對此，江雪在朋友圈發文笑稱，這麼跌宕起伏，她的小心臟受不了，反問「這是抽什麼風阿？」

「抽風」是中國網路常用詞，形容網上言論、文章不明原因遭到刪除或屏蔽。

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