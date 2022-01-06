7-11官網中國地圖「不完整」 被北京罰2.3萬美元

北京市規畫和自然資源委員會東城分局懲罰7-11(北京)有限公司違反《地圖管理條例》，罰款人民幣15萬元。(取自中國網)

7-11超商 被發現，官網上中國地圖少了南海諸島、釣魚台 、台灣等標示，被北京 市規畫和自然資源委員會東城分局罰款人民幣15萬元（約2.3萬美元）。

中國網報導，北京市規畫和自然資源委員會東城分局6日裁罰柒一拾壹(北京)有限公司因違反《地圖管理條例》，在網站展示不完整地圖、標註含國家有關規定在地圖上不得表示的內容，被罰款人民幣15萬元。

據行政處罰決定書顯示：柒一拾壹(北京)有限公司網站上展示不完整地圖存在：1、漏繪南海諸島島點；2、漏繪釣魚台、赤尾嶼；3、阿克賽欽地區國界線表示錯誤；4、藏南地區國界線表示錯誤；5、錯將台灣省按獨立國家表示的行為；另外，柒一拾壹(北京)有限公司入口處展示不完整地圖存在：1、漏繪釣魚島、赤尾嶼；2、南海諸島島點表示有誤；3、藏南地區國界線表示錯誤；4、阿克賽欽地區國界線表示錯誤。

北京市規畫和自然資源委員會東城分局表示，柒一拾壹(北京)有限公司上述行為違反了《地圖管理條例》第37條、第15條，根據《地圖管理條例》第49條、第55條，對該公司責令改正，給予警告，罰款人民幣15萬元。

報導指，《地圖管理條例》第15條：大陸實行地圖審核制度。向社會公開的地圖，應當報送有審核權的測繪地理信息行政主管部門審核。但是，景區圖、街區圖、地鐵線路圖等內容簡單的地圖除外。地圖審核不得收取費用。

另外，第37條：任何單位和個人不得通過互聯網上傳標註含有按照大陸有關規定在地圖上不得表示的內容。第49條：違反本條例規定，應當送審而未送審的，責令改正，給予警告，沒收違法地圖或者附着地圖圖形的產品，可以處人民幣10萬元以下的罰款；有違法所得的，沒收違法所得；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

還有第55條：違反本條例規定，通過互聯網上傳標註了含有按照大陸有關規定在地圖上不得表示的內容的，責令改正，給予警告，可以處人民幣10萬元以下的罰款；搆成犯罪的，依法追究刑事責任。

天眼查顯示，柒一拾壹(北京)有限公司法定代表人為岩本英夫，旗下主要經營7-Eleven便利店，2004年起進軍中國市場。