新華社拍片嘲西方情報界 英情治首長酸回去：多謝宣傳

中國官媒新華社近日發布一部諧仿虛構英國 情報英雄007的短片,對西方情治界日益針對北京 可能威脅大肆嘲諷。英國秘密情報局局長摩爾今天罕見回應,說感謝中媒「免費打廣告」。

法新社報導,英國正為了北京對待新疆維吾爾少數民族的方式,以及北京對前英國殖民地香港逐漸採取威權主義統治,而和中國起衝突。

摩爾(Richard Moore)先前曾表示,適應中國的崛起,是又稱軍情六處(MI6)的英國秘密情報局(SIS)「唯一最優先要務」。他還就中國可能帶來的「債務陷阱、資料曝光與易受政治脅迫」等問題提出警告。

就在摩爾提高北京在軍情六處任務清單上的地位後,新華社4日在推特(Twitter)和官網等平台釋出一部搞笑短片,宣稱挖到英國和美國情報員「秘密會議」的「外流影片」。

這部英語短片的標題,刻意模仿好萊塢最新一部007電影「007:生死交戰」(No Time to Die),改為「沒時間笑死」(No Time to Die Laughing)。片中由一對華人男女演員,分別飾演虛構的英國情報探員龐德 (James Pond)和「黑寡婦」(Black Window);龐德的代號則由007改為0.07。

這支短片片長4分半鐘,充滿罐頭笑聲(背景笑聲)。片中兩位穿著體面的探員進入一座城堡,開始討論一份他們原本以為是有關中國刺探情報技巧的文件,結果發現文件其實講的是美國刺探情報。

於是片中的龐德痛批,「中國的債務陷阱和資料陷阱都是虛構的」,只是為了替英國情報界爭取更多資金的「可悲」藉口。

這位龐德其後在與一名顯然是美國中央情報局(CIA)探員的通話中,得知自己的手機已遭到美國監聽。而他正因被警告有「後門」疑慮,而沒買一支中國科技業巨擘華為的手機產品,才使用美國中情局贈送的新手機。

此時,啜飲香檳的龐德說道:「當美國人的敵人很危險,但當美國人的朋友會要命。」

針對這部短片,摩爾今天在推特發文寫道:「謝謝您的關心(以及意外的免費廣告!)」他並附上自己2021年11月一場演說的連結,他在演說中表示,中國尋求「利用」英國社會「開放的本質」,並「在全球各地扭曲輿論和政治決策」。

Thank you for your interest (and the unexpected free publicity!). For those able to access the link, you can read the full speech here: https://t.co/sXZiTMzJc4