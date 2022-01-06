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華爾街日報評論：中國鐵腕措施難以預測 恐傷經濟

鍾南山：中國實現一定程度群體免疫 可有條件回家過年

記者陳政錄／即時報導
中國防疫專家鍾南山。取自人民網
中國防疫專家鍾南山。取自人民網

面對西安疫情出現趨緩拐點，防疫專家、中國工程院士鍾南山6日表示，從理論上評估，中國已經實現了一定程度的群體免疫。他並指，在低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。

據央視報導，鍾南山6日在廣州出席一場活動後受訪表示，疫苗充分注射到一定比例的人口，能夠達到群體免疫的目的。他說，基於目前中國的新冠疫苗注射率已超過83%，根據評估，理論上已經實現了一定程度的群體免疫；鍾南山並呼籲民眾應接種加強針。

對於近期陝西、浙江等地疫情發生後，中國多地再次倡導「就地過年」，鍾南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。

對於西安疫情，他說，西安此輪疫情的拐點應該已經出現，最高的時候是一天172例確診病例，昨天是63例，一直在往下降。

至於法國新出現的新冠病毒IHU變異珠，鍾南山說，它的變異程度比Omicron多，理論上對疫苗的免疫逃逸能力，以及對一些抗體的抵抗力可能會強一些。但他補充，目前不需要去過度解讀，因為還有很多未知，需要更嚴密的觀察。

據中國國家衛健委6日通報，5日0—24時，中國新增確診病例189例，其中境外輸入病例57例，本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陝西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

鍾南山 疫情 疫苗

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