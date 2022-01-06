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華爾街日報評論：中國鐵腕措施難以預測 恐傷經濟

習近平疫後優先訪韓 中國大使：2國已反覆確認

中央社台北6日電
圖為中國駐韓國大使邢海明。( 中新社資料照)
圖為中國駐韓國大使邢海明。( 中新社資料照)

韓聯社昨天刊登中國駐韓國大使邢海明專訪。他表示，中韓雙方已反覆確認，將在疫情好轉、條件具備情況下優先推動中國國家主席習近平訪韓。

韓聯社這篇專訪內容涉及中韓關係、半島局勢、北京冬奧、疫情防控等議題。對於習近平訪韓的可能性，邢海明受訪時作上述表示。

他說，中韓兩國領導人在疫情爆發後多次通話並互致函電，始終保持密切戰略溝通，目前全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情形勢仍十分嚴峻，Omicron變種病毒持續擴散，中方願與韓方就疫情形勢下兩國元首開展各種形式的交往保持密切溝通。

關於中韓兩國對終戰宣言的討論進度，邢海明表示，中方始終堅定維護半島和平穩定，堅持做勸和促談工作，支援一切有利於緩和局勢、促進對話的努力。中方對發表終戰宣言持開放態度，將參與停和機制轉換全過程，並發揮重要作用。

針對韓戰終戰宣言和停戰機制的關係，邢海明說，這個問題應由有關方一同協商，中方願與有關各方加強溝通，為實現半島長治久安發揮建設性作用。

至於美國對華「脫鉤斷供」，邢海明則說，中韓兩國產業鏈供應鏈深度融合，去年雙邊貿易額預計將達到3400億美元。相信韓方會立足自身利益，作出正確判斷。

他又強調，中方高度重視中韓經貿合作，全力保障韓企在中國的經營投資，只要韓企在華經營遇到困難，中方都會想辦法妥善解決。

邢海明並舉例去年冬季中國供電緊張期間及最近西安疫情嚴峻情況下，中方都全力優先保障韓企生產經營不受影響。

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