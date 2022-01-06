香港10官員出席宴會 曝有Omicron確診者參與

香港近期疫情嚴峻。新華社

香港 近日面臨第五輪疫情爆發風險，且港府有10名官員日前參加一場大型生日派對，現場竟有一名新冠Omicron 變異株初步確診者同台。對此，香港特首林鄭月娥 6日證實此事，並指民政事務局局長徐英偉已被安排接受隔離檢疫。

林鄭月娥6日下午會見記者時坦言，她對此特別失望。但她說，經衛生防護中心調查，該名初步確診女子於當晚約9時30分到場，因此於9時30分之前離場的賓客將不列為密切接觸者。

林鄭月娥說，據她所知，有8名出席官員未坐下吃飯，在9時30分前就離開，現已要求相關官員提供離席時間證明，如司機證明、搭乘公共運輸離開證明等。

據港媒報導，一名初步確診的37歲女子，曾於3日在灣仔灣景中心的一間西班牙餐廳參與聚餐，現場有10名港府官員出席，包括民政事務局局長徐英偉、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉強、創新及科技局政治助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政公署專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏。

其中，徐英偉被列為密切接觸者，已送往竹篙灣檢疫中心，區嘉宏目前尚未能確認離開時間。

據香港衛生防護中心6日公告，單日新增33例確診病例，其中28例為境外輸入，其餘5例本土確診，與先前的的Omicron病例有關。