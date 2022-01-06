「快手」也大裁員 中國網路公司已成不穩定工作代表

快手去年2月5日在香港聯交所主板掛牌上市時，開盤報價港幣338元，較發行價飆漲約194％。但風光上市不到一年，如今卻傳出大裁員的消息。圖為北京一處公車站的快手廣告。(中新社)

繼百度、愛奇藝、字節跳動之後，據《財新網》報導，在香港上市不到一年的中國知名短影音平台「快手」也傳出裁員 消息。據稱，包括主站產運線和商業化、電商、國際化、遊戲等四大事業部的裁員規模約在10%至30%。

《中國新聞周刊》報導，在中國農業大學副教授梁萌看來，中國互聯網行業已經成為「不穩定工作」的代表。

梁萌說，「過去20年，中國互聯網行業一直在急速擴張，其實團隊發生變化非常正常。疫情之後，監管政策帶來影響，加之宏觀經濟波動，很多領域在投入後短期內沒法見到效益，而互聯網公司對於項目的規劃經常以3個月、6個月、一年為時間節點，搞不定就要改變。」

《財新網》引述一名快手內容商業化部門員工的說法稱，快手內容商業化部門裁員約20%。一名員工透露，每個部門裁員規模在10%至30%之間不等，其所在的項目組裁員範圍涵蓋外包和正職員工，「上周五工位就空了。」

《財新網》指出，快手此次裁員主要是因人員擴張並未帶來相應的效益。快手近兩年受遊戲、教育、文娛等行業遭遇中國官方「強監管」、廣告下滑等因素影響，虧損擴大。

快手去年前三季累計虧損達人民幣145.1億元，已接近2020年全年虧損79.49億元的兩倍。但快手在2017年至2019年，一直處於盈利狀態。

報導指出，去年9月底，快手就啟動成立十年來規模最大的一次組織架構調整。去年底，快手內部還通知調整員工福利 政策。今年2月1日起，租房補貼適用人員範圍將縮減，同時早餐和午餐不再免費提供，下午茶福利則已於1月1日取消。

最新一期《中國新聞周刊》指出，從2020年底開始，中國互聯網行業的「壞消息」就不斷傳來。從以反壟斷為代表的監管趨嚴，再到中概股集體下挫，這些因素相互叠加，終於在2021年底以「裁員」這樣的形式讓每一位從業者都感受到景氣寒意。

中國農業大學副教授梁萌表示，裁員是互聯網公司應對股價 下跌的常規操作。但2021年底行業裁員更多是由於官方監管政策、總體經濟波動與股價下跌，三者相互影響並叠加所致。

一名曾在「BAT」任職的業內人士告訴《中國新聞周刊》，他更願意將這一輪行業裁員，理解為監管施壓與背後資本失去原有信心後，發展邏輯的調整。

隨著2021年起中國官方監管政策升級，特別是反壟斷執法趨嚴，「未來整個行業已經不再可能延續過去的增速」，「行業會變得更加謹慎，因此會砍掉更多枝枝節節的業務」，一名中國互聯網從業人員趙軍（化名）說。