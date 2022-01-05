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中國單日確診再破百例 河南疫情快速升溫

記者林則宏／即時報導
河南新冠疫情近日快速升溫，圖為鄭州市民5日冒著風雪接受核酸普篩。(中新社)
河南新冠疫情近日快速升溫，圖為鄭州市民5日冒著風雪接受核酸普篩。(中新社)

據中國國家衛健委通報，1月5日，中國中國報告新增新冠肺炎確診病例189例。其中境外輸入病例57例，本土病例132例。當天本土病例分別為：河南64例，其中許昌50例、鄭州5例、洛陽4例、周口3例、商丘1例、固始1例；陜西63例，均在西安；浙江5例，均在寧波。

當天中國還報告新增無症狀感染者45例，其中境外輸入35例，本土10例。本土無症狀感染者分別為：河南9例，其中鄭州8例、固始1例；浙江1例，在金華。

截至5日24時，中國現有確診病例3282例，其中重症病例30例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬1619人。

鑑於疫情快速升溫，河南鄭州已宣布，6日下午6時起，全市範圍內各高速公路收費站及與其他省轄市交界的國道、省道、縣鄉村道將設立「離（入）鄭交通服務站點」。

屆時，鄭州將對省外入鄭車輛司乘人員、省內有中高風險地區的省轄市入鄭車輛司乘人員，進行測溫掃碼。河南省外有中高風險地區的地市、省內有中高風險地區的縣（市）區入鄭車輛司乘人員，必須提供48小時內核酸檢測陰性證明。

此外，所有離鄭車輛司乘人員，也必須提供48小時內核酸檢測陰性證明。

鄭州旅遊景區目前已全部暫停開放，旅行社及線上旅遊企業立即暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。同時，鄭州市所有圖書館、文化館、城市書房、基層文化服務中心等場所即日起也全面關閉。

受疫情影響，浙江義烏機場出發前往北京的航班，6日起全部取消。另，前往深圳的旅客必須持48小時內核酸檢測陰性證明方可登機。

鄭州 河南 檢測

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