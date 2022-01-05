西安社會面清零 河南多地傳確診

鄭州5日啟動全市全員普篩。路透

西安4日新增的確診者大幅下降，僅新增35例確診，且病例都在封控區、隔離點，當地官方5日宣布，西安「社會面基本實現清零」，達到解除封控條件的社區，經過評估後，逐步有序予以解封。此外，河南 多地則傳出現本土疫情 ，鄭州 5日啟動全員普篩。

西安從去年12月23日封城以來，基層出現買菜難、就醫難等問題，民眾怨聲載道。5日西安政府一一回應相關問題。首先，西安市大數據資源管理局局長劉軍因「履職不力」，被停職檢查，被指與「一碼通」多次故障相關。

1月4日，西安1名產婦家屬發帖稱，1月1日，自家小姨肚子疼到西安高新醫院，在門口因核酸問題無法入院，在門口等待期間小姨大出血，8個月的嬰兒流產。目前，陝西省市衛健委正在調查此事。

針對就醫困難的問題，西安官方也表示，對於急危重症、血液透析、腫瘤放化療等患者和孕產婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療服務。截至4日，西安全市正集中隔離的有4萬2千多人。

在西安疫情趨緩同時，河南多地爆發本土疫情。目前，已有洛陽、許昌、鄭州、周口、固始、商丘6地出現感染者，累計本土確診病例11例，無症狀感染者42例。鄭州市為Delta病毒株引起，不過當地官方尚未認定病例的發生有所相關聯，源頭尚不明朗。

鄭州初步排查出3條傳播鏈，分別與牌友、喪宴、家庭群聚相關，而固始、商丘感染者均與鄭州相關。

受疫情影響。河南禹州日前已宣布「封城」，固始縣5日也宣布「全域人員只進不出，中心城區所有人員不進不出」。

許昌市則要求所有人員非必要不得離市，開封、商丘、新鄉等地要求元旦、春節返鄉人員提前報備，呼籲無必要不出市、不出省。