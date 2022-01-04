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西安疫情趨緩 拚「社會面清零」

記者賴錦宏呂佳蓉／綜合報導
西安「封城」近兩周，當地民眾仍最關心生活物資保障等民生問題。圖為西安市曲江新區防疫站。（美聯社）
西安「封城」近兩周，當地民眾仍最關心生活物資保障等民生問題。圖為西安市曲江新區防疫站。（美聯社）

西安市「封城」將近兩周，陝西官方4日表示，西安社區傳播趨勢已獲控制，當地防疫進入「社會面清零」的總攻階段，城中村、大中專院校仍是防疫重點。西安疾控中心副主任陳志軍4日稱，西安市要解除管控措施，首先就得實現「社會面清零」。

中國國家衛健委4日通報，新增175例確診，本土病例108例，西安市占95例，浙江寧波市有8例，河南有5例。

西安這波本土疫情，累計確診案例已超過1,700例。陝西官方4日表示，經過數輪大規模核酸檢測和12天嚴格社會管控，西安社區傳播快速上升的趨勢已獲控制，下一步將聚焦社會面新增陽性感染者清零的目標，在西安雁塔區、高新區等重點區域繼續展開大規模核酸檢測。

陝西省委書記劉國中日前要求要達成「社會面清零」目標，傳出一些西安民眾被集體載往郊區隔離，使「社會面清零」一詞引起議論。

陳志軍4日受訪表示，「社會面清零」就是之後發現的所有新的確診病例都已在隔離的密切接觸者或是密切接觸者的密切接觸者當中，不存在社區面的疫情傳播。實現「社會面清零」就是阻斷當前社區傳播的風險，也為全市解封創造良好條件。

西安「封城」以來，一再傳出買菜難、就醫難等亂象，引發關注。曾任調查記者的中國媒體人江雪4日發布「長安10日」的封城日記，筆鋒直率犀利，獲得廣泛轉發，被視為西安版的「方方日記」。

在「封城10日記」的文章中，江雪直指，事件過後，如果沒有反思，不吸取血淚教訓，忙著「立功擺獎，歌功頌德」，那人們的苦難「只能是白白承受」。

4日天上午，西安啟動新一輪的核酸檢測，但不少民眾發現，西安一碼通出現故障。這是10天內西安一碼通第二次故障，中國工信部已緊急派人前往協助。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光受訪表示，西安這次疫情，是武漢封城以來，最嚴重的一次。多點爆發，還很隱匿，面臨的是Delta病毒株，傳播速度快，防疫任務非常艱鉅，民眾應給西安大力支持，希望能創造一種新的經驗，提供未來防疫借鑒。

封城 防疫 檢測

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