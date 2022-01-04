我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

快看世界／家用快篩盒 這些情況下「假陽性」

中國網信辦：百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

記者羅印冲／即時報導
中國最大網約車巨頭滴滴從紐約證券交易所退市，改至香港掛牌交易。(路透)
中國最大網約車巨頭滴滴從紐約證券交易所退市，改至香港掛牌交易。(路透)

近日，中國國家互聯網信息辦公室、發展和改革委員會、工信部、市場監督管理總局等13部門聯合修訂了《網絡安全審查辦法》，自2022年2月15日起施行，明確要求掌握超過100萬用戶個人資料的網路平台運營者，赴海外上市必須申報網路安全審查。

據澎湃新聞，中國網信辦有關負責人就《辦法》相關問題表示，2021年9月1日，中國《數據安全法》施行，明確規定官方建立數據安全審查制度。中國方面據此對《網絡安全審查辦法》進行了修訂，將網路平台運營者開展數據處理活動，影響或可能影響國安等情形納入網路安全審查範圍，並明確要求掌握超過100萬用戶個人資料的網路平台運營者，赴海外上市須申報網路安全審查，主要目的是為了進一步保障網路安全和數據安全，維護國家安全。

至於網路平台運營者赴海外上市申報網路安全審查，可能結果有幾類？該負責人表示，對外開放是中國的基本國策，始終支持中國境內企業依法依規合理利用境外資本市場融資發展。申報網路安全審查，可能有以下三種情況：一是無需審查；二是啟動審查後，經研判不影響國家安全的，可繼續赴海外上市程序；三是啟動審查後，經研判影響國家安全的，不允許赴海外上市。

如何理解網路安全審查中涉及的數據處理活動？該負責人說，根據《數據安全法》，數據處理活動包括數據的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開等活動。《辦法》重點聚焦的是網路平台運營者開展上述數據處理活動，影響或者可能影響國家安全的情形。

網路平台運營者何時申報赴海外上市網路安全審查？該負責人說，網路平台運營者應當在「向國外證券監管機構提出上市申請之前」，申報網路安全審查。

至於赴海外上市網路安全審查如何提交申報資料？該負責人表示，網路安全審查辦公室設在網信辦，具體工作委託「中國網絡安全審查技術與認證中心」承擔。「中國網絡安全審查技術與認證中心」在網路安全審查辦公室指導下，承擔接收申報資料、對申報資料進行形式審查等任務。

融資 證券

上一則

2年後的方方日記 獨立記者江雪記錄西安封城

延伸閱讀

香港律政司長：新聞自由非絕對 須受保障國家安全節制

香港律政司長：新聞自由非絕對 須受保障國家安全節制
滴滴赴港上市 不發新股募資

滴滴赴港上市 不發新股募資

整治網路名人帳號 網信辦點名羅昌平

整治網路名人帳號 網信辦點名羅昌平
都是彭帥害的？ 新浪微博再遭約談重罰

都是彭帥害的？ 新浪微博再遭約談重罰

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起