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中國發布6G核心技術成果 通訊速率提升數十倍

記者林汪靜／即時報導
紫金山實驗室4日發布6G核心技術成果。（圖／取自東南大學網站）
紫金山實驗室4日發布6G核心技術成果。（圖／取自東南大學網站）

南京紫金山實驗室副主任、首席科學家尤肖虎4日發布國際領先水準的重大原始創新成果──360到430GHz太赫茲100/200Gbps即時無線傳輸通訊實驗系統，太赫茲無線通訊被公認是6G網路核心技術。

澎湃新聞報導，太赫茲無線通訊被公認是6G核心技術，其巨大的頻譜資源可支撐1Tbps通訊速率，比5G網路提升10到100倍，打破世界無線通訊即時傳輸最高紀錄，能滿足全息及「元宇宙」通訊等新型應用需求。

尤肖虎在4日的南京市委人才工作會議暨引領性國家創新型城市建設大會上表示，經過三年多攻堅，首創光子太赫茲光纖一體融合的即時傳輸架構，完成了光子太赫茲即時無線通訊實驗系統的研製。

該成果是紫金山實驗室聯合東南大學、鵬城實驗室、復旦大學和中國移動等，在中國重點研發計畫6G專項等支持下搭建的首個360到430GHz太赫茲100/200Gbps即時無線傳輸通訊實驗系統。

尤肖虎指出，該成果可與現有光纖網路融合，構成100到1000Gbps室外、室內超高速無線接入，代替現有移動網路光纖實現快速部署，替換數據中心的巨量線纜，明顯降低成本和功耗，減少2%的全球溫室氣體排放量。未來還可搭載衛星、無人機、飛艇等平台，應用於衛星集群間、天地間和千公里以上的星間高速無線通訊場景，實現空天地海一體化通訊。

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