我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立陶宛總統：允許以「台灣」之名設代表處是個錯誤

司法部法警局2021年逮捕8萬餘人 包括上千國際通緝犯

控新疆罪行 土耳其律師團狀告習近平等中國官員

中央社伊斯坦堡4日專電
土耳其一個律師團4日向伊斯坦堡檢察長辦公室，對中國國家主席習近平等112名官員在新疆的罪行提起刑事訴訟。一位民眾在記者會後腳踩被告習近平的肖相。(中央社)
土耳其一個律師團4日向伊斯坦堡檢察長辦公室，對中國國家主席習近平等112名官員在新疆的罪行提起刑事訴訟。一位民眾在記者會後腳踩被告習近平的肖相。(中央社)

土耳其一個律師團今天就中國政府在新疆的罪行，向伊斯坦堡檢察長辦公室對中國國家主席習近平等112名官員提起刑事訴訟，訴狀詳述「21世紀最駭人聽聞犯罪中心情況」。

「東突厥斯坦案律師團隊」今天在伊斯坦堡司法宮（Istanbul Palace of Justice）前廣場召開記者會，發布聲明指出：「我們根據包括9位土耳其公民在內的16名委託人請求，為116名受害者向伊斯坦堡檢察長辦公室提起刑事訴訟。」

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

聲明指出，本案適用「土耳其刑法典」中「普遍管轄權」有關規定。

「土耳其刑法典」規定，任何外國人在國外作出損害土耳其或土耳其國民的犯罪行為，如果此人在土耳其被捕，應該根據土耳其刑法典加以懲罰。

律師團律師森梅茲（Gulden Sonmez）指出，116名受害者包括兒童，有些仍然被關押在集中營，或被迫失蹤，有的則已經在集中營裡喪生。

團隊另一位律師允恩（Muhammed Furkan Yun）宣讀聲明表示：「尤其應該為種族滅絕罪負責的習近平為首政府官員、集中營負責人、在集中營任職或參與酷刑的警察和公務人員、地方安全和行政人員及負責人、警務人員、參與性侵人員等從事違反人類罪的人，就其中已經查明姓名的112人向檢察長辦公室舉報。」

律師團指出，根據聯合國和一些官方資料，超過300萬穆斯林維吾爾突厥人被關押在東突厥斯坦的集中營裡，沒有犯法依然被強制關押。集中營裡的強姦和系統性的性侵害，已從最近逃離的證人證詞及法醫檢查中獲得證實，「這些罪行證據確鑿，已被清楚地記錄，不容懷疑」。

「普遍管轄範圍內的種族滅絕罪、反人類罪和酷刑罪的要素已經成立。」律師團強調：「我們在訴狀中所陳述的所有罪行仍在繼續進行，直到對被告的調查完成之前，向被告實施拘留措施是必要法律程序。」

本案原告之一的美迪娜．納孜迷（Medine Nazimi）出身新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州，是數以千計無法跟老家取得聯繫的旅土耳其維吾爾人之一。她的妹妹毛麗旦．伊拉吾冬（Mevludu Hilal）2017年因「曾在土耳其上學」被關進集中營。

「妹妹是土耳其公民，卻被關在那裡面（指集中營）。

」美迪娜．納孜迷在記者會中控訴說：「我也是土耳其公民，我相信我們國家的司法，我在司法宮前等著，我

相信我們的律師、檢察官，我相信我們司法部。」

律師團指出，伊斯坦堡檢察長辦公室對訴狀進行審查後，將會提請司法部定奪是否針對本案啟動調查。

維吾爾 新疆 刑事訴訟

上一則

五國聲明防止核戰 中國外交部：仍會持續更新核武庫

下一則

中國發布6G核心技術成果 通訊速率提升數十倍

延伸閱讀

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」

習近平書架放新家族照 賀詞首提毛澤東「窯洞對」
習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願

習近平賀新年：實現祖國完全統一 是兩岸心願
習近平書架的變化：出現了13張新照片和2個吉祥物

習近平書架的變化：出現了13張新照片和2個吉祥物
習近平終於要出國？俄媒指哈薩克期待習「今年到訪」

習近平終於要出國？俄媒指哈薩克期待習「今年到訪」

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了
二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起

二手車均價破2.9萬 年漲39% 逾半美國家庭買不起