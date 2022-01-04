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五國聲明防止核戰 中國外交部：仍會持續更新核武庫

記者陳言喬／即時報導

中、美等5國3日聯合發表防止核戰的聲明後，中國外交部官員4日表示，中國沒有大幅擴張核武庫的計畫，但會繼續更新核武庫使其更現代化。

中國、俄羅斯、美國、英國、法國5個核武器國家的領導人3日晚間共同發表「關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明」。這是5國領導人首次就核武問題共同發聲。

環球網報導，中國外交部軍控司司長傅聰4日就此事在北京舉行中外媒體吹風會。

報導說，上述5國聯合聲明發表之際，正值世界多個地區的安全局勢正面臨重大挑戰。在被問及聯合聲明是否有助於緩解台海局勢時，傅聰表示，這將是有益的，因為核武器的根本性質是，它們最終是威懾性力量，而不是戰爭武器，「這適用於任何地方」。

他說，一些美國官員聲稱「中國正在急速擴張其核能力」的說法並不屬實。

傅聰稱，中國一貫奉行「不首先使用核武器」的政策，並把核力量維持在國家安全需要最低水準，但「這並不意味著中國不更新其核武庫使其更現代化」，並稱這是為了使核武器「更安全、可靠」。

傅聰強調，中國將根據不斷變化的安全環境，評估其核力量是否充足。

他批評美國將中國視為最大的競爭對手，用各種手段以打壓中國，包括在核武器領域投入數兆美元；此外，美國正部署陸基中程導彈，並在建設全球飛彈防禦系統。傅聰認為，中國需要應對這一局面，並採取措施確保中國的核威懾力量是可行且有能力執行相關任務的。

對於美國近期報導有關中國「核威脅」以及「中國正在加快發展極音速武器，在該領域的技術已領先美國」，傅聰回應稱，美國在嘗試誇大中國威脅，事實上，很多國家都在發展超高音速武器。

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