特斯拉新疆開店 華爾街日報：恐陷人權爭議

特斯拉官微附上「烏魯木齊特斯拉中心」舞獅開幕活動照片。取材自特斯拉官微

正當中美在新疆 問題上角力不斷之際，特斯拉 宣布新疆首家特斯拉中心「烏魯木齊特斯拉中心」已經開業，這也是中國特斯拉在新疆正式布局線下門店和服務網路的標誌。然而，華爾街日報指出，特斯拉在中國備受推崇，但此舉或會捲入人權爭議和公關困境。

特斯拉官方微博在2021年12月31日發文，表示「烏魯木齊特斯拉中心正式開業啦！2021年的最後一天我們在新疆相遇❤2022讓我們一起開啟新疆純電之旅！遇見更多美好！」發文還附上開幕活動照片，包括舞獅、有人們拿著「Tesla❤Xinjiang」字樣手板的合照。

報導指出，美國總統拜登上月剛簽署法案，將禁止進口一切新疆產品，除非企業能證明不涉及強迫勞動。

中國外交部批評該法該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方強烈憤慨、堅決反對，促美方立即糾正錯誤。

報導指出，新疆已成為在中國展開業務的外國企業的試金石。在新疆展開業務的外國公司，或許會在本土市場面臨監管困境和聲譽打擊，而迴避新疆的外國公司則面臨中國政府及消費者的憤怒。

近期Intel、沃爾瑪都捲入新疆爭議，與特斯拉更相似的事件是，德國汽車 製造商福斯汽車（Volkswagen） 因決定保留在烏魯木齊的一家工廠，而招致了西方議員和人權活動人士的批評；該公司指出，在新疆的供應鏈不存在強迫勞動。

彭博也形容，特斯拉正在進入一個公共關係「雷區」，報導認為，美國製造業聯盟也對特斯拉的行動提出批評。