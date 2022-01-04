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西安開啟新一輪核酸檢測 「一碼通」再度崩潰

記者林宸誼／即時報導
疫情下的西安，防疫人員進行消毒和生活用品供應。(新華社)
疫情下的西安，防疫人員進行消毒和生活用品供應。(新華社)

西安市疫情防控指揮部決定4日啟動全市新一輪核酸篩查工作，然而不少市民反映，「西安一碼通又崩潰了」，核酸檢測無法進行。

澎湃新聞報導，上午9時半，登錄西安一碼通頁面，看到「西安一碼通」頁面的西安市個人電子識別碼一欄，只顯示時間、日期，無法打開二維碼並查詢到核酸結果。

市民李先生表示，物業一大早就通知做核酸，但剛排到自己時，一碼通就無法顯示，身分證目前不可使用，物業讓大家先行上樓等待通知。

「西安一碼通」熱線工作人員表示，「今天早上一碼通確實出現問題了，正在緊急修復。」

陝西交通廣播報導，西安大數據管理局指出，因西安一碼通連結訪問量大，正在採取限流措施，後續逐步開放。

西安市政府新聞辦表示，疫情防控需要，各公共場所加大了掃碼查驗，同時開展多輪全員核酸檢測，一碼通使用頻率加大，對網路與平台造成較大壓力。。

先前在2021年12月20日，西安市「一碼通」也曾出現長時間的系統故障，導致市民出行受阻，一些正在進行核酸檢測的點位因無法使用「一碼通」登陸入數據而被迫中止。

新浪網報導，有大陸網友評論認為，西安疫情不能著急忙慌為了清零而工作。這著實交代不過去了。最起碼人要穩紮穩打，一步一個腳印走穩，然後步步為營方可戰勝疫情，為了清零一下整個疫情防控工作亂了陣腳。

科技媒體雷科技報導，由於是元旦過後第一天，需要重返職位的人比較多，平台流量太大確實是個問題，但西安一碼通近期連續出現崩潰，當務之急是升級伺服器，提高承載能力。

報導提到，西安有1,300萬人，廣州有1,870萬人，人口數量更多的廣州，穗康碼都能正常使用，全廣東通用的粵康碼，用戶數量那麼多，也沒有出現崩潰。

報導指出，升級伺服器需要成本，但與這些成本相比，因一碼通不能用造成的損失肯定更為嚴重。更何況最近西安疫情復發，許多人需要做核酸檢測，現在一碼通無法使用，核酸檢測平台也出現問題，對於當地居民的日常生活、工作影響很大。

疫情 檢測

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