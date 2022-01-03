金燦榮：2022不是中美關係好年頭 「台灣問題」很突出

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮。多維新聞

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮最近談到「2022年的中國和世界會怎麼樣」時表示，推測台灣問題2022年會很突出，因為台灣內部有所謂的地方選舉，會炒作台獨議題；此外，中國外交壓力還是很大，2022年美國要期中選舉 ，中共要召開二十大，從政治上講，2022年中美關係不是個好年頭。

據觀察者網，金燦榮指，2022年中國內部發展是比較確定的，但中國以外的世界發展是不確定的，這是一個總判斷。比如說2022年的中國政治肯定是圍繞著二十大。二十大順利召開，為未來10年中國的發展奠定方向，這是中國政治最大的任務，一定會全力以赴開好，而且肯定是能開好。

第二，金燦榮說，2022年要全力以赴抓經濟，注意到最近中共中央經濟工作會議對形勢的判斷是比較嚴峻的，需求不足，供應有問題，然後預期減弱，所以2022年肯定是按照方針，穩字當頭，穩中求進，全力以赴搞經濟。

第三，認真應對新冠肺炎病毒。目前應對新冠做得挺好的，但也付了很大代價，基層一線的幹部是非常累的，壓力很大，如何讓他們保持這個狀態很不容易。

第四，推測台灣問題2022年會很突出，因為台灣內部會有所謂的地方選舉，就會炒作台獨議題，所以台灣問題會比較尖銳。

第五，外交壓力肯定還是很大的。2022年美國要期中選舉，中共要召開二十大，所以從政治上講，2022年中美關係不是個好年頭。

他表示，這應該是2022年的五大方向。形勢越來越難，但是實際上中國的經驗也越來越多，應該大致還是能夠應對好的。

金燦榮還說，台灣問題突出，這是一大難題，他的直覺就是中國在台灣問題上的主導力還是可以，外交壓力會很大，但覺得也能應對過去，基本上還能夠做到「鬥而不破」。

除了確定的東西，他提到有幾個東西就沒把握了。他表示，一是疫情 控制，2022年中國以外的疫情能不能得到控制，坦率講現在沒有把握。絕大部分發展中國家疫苗不夠，醫療資源不夠，所以2022年疫情在中國以外很可能還是很嚴重的，這是一個判斷。

第二就是經濟，世界經濟現在遇到問題了，就是通脹的壓力，今年中國以外國家，通脹的壓力是比較嚴重的，但通脹導致的危機可不可控，現在我們不知道。世界經濟短期內大概很難恢復到比較健康的發展狀態了。

至於美國，金燦榮說，2022年，美國最大的事件是會有一個期中選舉，結果應該是讓美國內部的政黨對立更厲害，社會分裂更厲害。期中選舉很可能是民主黨會輸，那麼民主黨輸了以後，美總統拜登 受到國會的牽制就多了，有可能提前進入跛腳狀態，這是一個很大的變化。

他認為，美國國內的分裂加劇，現在執政的拜登政府權威下降，對中美關係可能不是一個好消息，因為拜登的協調能力會下降。另外就是因為拜登後面兩年，如果在國內不能掌控國會，國內政策就推不動，推不動以後更多的注意力就轉向外交，中國要加以一定的關注。