教育雙減 京滬發布補習價：網課半小時不超過3.45美元

中國教育雙減政策自去年下半年實施。（中新社）

中國實施雙減政策，要求補教業轉型為非營利，隨後陸續端出官方定價標準。上海與北京 最新發布指導價，網上課程最高每半小時收費不超過22元（人民幣，下同，約為3.45美元）。

為落實減輕學童課業壓力的教育 「雙減」政策，中國官方去年9月發布「關於加強義務教育階段學科類校外培訓收費監管的通知」，由各省級政府部門制定基準收費標準，補教機構的具體收費是依據這些標準，課程收費最高不得超過官方指導價的10%，最低價則沒有限制。

據中國基金報、21世紀經濟報導，北京與上海趕在去年年底端出義務教育階段學科類校外補習收費標準，分為網上、實體兩類，此外依照上課人數多寡，收費上限也有差異。

報導引述「北京市義務教育階段學科類校外培訓收費管理辦法」規定，其中網上課程不分上課人數，每人每半小時的收費標準為20元，最高不得超過22元；實體課程依上課人數分為35人以上、10人至35人、10人以下，每人每45分鐘的收費標準分別為40元、60元、80元，最高不得超過指導價的10%。

同時，上海市發展和改革委員會、上海市教育委員會發布「義務教育階段學科類校外培訓收費有關事項規定」，課程時長及收費標準與北京一致。

在北京官方宣布這個收費標準後，由補教巨頭學而思轉型設立的線上補教平台「樂讀優課」，隨即在官方微信 公眾號發布公告，表示相關服務將暫停並整改。

「樂讀優課」喊停的原因之一在於收費超出官方指導價。以北京的小學六年級英語課程為例，每堂課90分鐘，共20堂課，收費2400元。換算成起來每30分鐘收費40元，遠超過22元上限。

「樂讀優課」表示，將依照政府指導價採「多退少不補」原則處理，同時接受無條件退費。

另據此前報導，包含海南、廣西、山東、雲南、山西、浙江金華、廣東廣州、湖南長沙等省市都已公布指導價，每堂課收費從5元到70元不等。