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西安封城女月經到沒衛生棉 哭問「要血流成河嗎？」

記者林宸誼／即時報導
封城下西安女月經到沒衛生棉，只能哭問「要血流成河嗎？」。影片截圖
封城下西安女月經到沒衛生棉，只能哭問「要血流成河嗎？」。影片截圖

受新冠疫情影響，陝西西安「封城」多日，居民生活大受影響，中國微博傳出一段影片顯示，西安隔離點有一名女子因遇到月經來而身邊卻沒有衛生巾（棉），下樓向工作人員哭訴，「我來大姨媽（月經）沒有衛生巾（棉）的事情能不能解決？」，對方表示也無法出去，女子無助說：「所以我就要血流成河嗎？」

香港經濟日報報導，微博有網友上傳影片，稱為「真實的隔離生活」，並標註「西安疫情」，影片中，一名女子聲音首先向工作人員表示，「早飯到現在都沒有送過來... ...還有，我來大姨媽了（月經），也沒有衛生巾（棉）」，她並表示一直打電話，都沒有人能處理、報警也沒有人接，質問「是沒有人管嗎？」

她哭著說：「我想問，我們的早飯能不能送過來？我來大姨媽（月經）沒有衛生巾（棉）的事情能不能解決？如果解決不了就讓我回家，我家有衛生巾（棉）。」

對方表示「我們也出不去啊」，女子回應：「所以我就要血流成河嗎？我打了110，110說必須跟你們溝通，要你們解決，然後你們又說解決不了... ...實在不行你讓我自己出去，我流著出去，我自己去買也行。」

不過問題似乎難以解決，這名女子只好請求管理人員，給她一些衛生紙，然後返回房間。

疫情 微博 封城

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