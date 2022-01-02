西媒涉華報導「套模版」？趙立堅揪出「這句話」標題

趙立堅推文截圖。(取材自環球網)

中國外交部發言人趙立堅 12月31日在推特 轉發了一張圖，圖片中貼滿西方媒體對中國的報導標題，標題結尾竟全都是「at what cost」。趙立堅指出只要在標題加上「代價是什麼？」（at what cost），就能輕易的質疑中國取得的積極成就。他並以相同的標題形式對西媒發出靈魂拷問：「西方媒體在混淆是非方面非常成功，但代價是什麼？」

觀察者網報導，趙立堅貼出的圖裡，收集了不少西方主流媒體對中國的報導，內容雖不相同，但標題格式卻如出一轍。

「一年後的武漢：這座城市似乎不再受到疫情 威脅，但代價是什麼？」、「中國綠色轉型：代價是什麼？」、「中國經濟看起來趨於穩定，但代價是什麼？」、「中國正在變得智能，但代價是什麼？」這些報導的標題，結尾都是「代價是什麼」（at what cost）。

中國外交部發言人趙立堅。 （路透）

趙立堅在推特寫道，「中國取得的積極成就如何在西方媒體面前顯得可疑？簡單！只要在標題加上代價是什麼？」

趙立堅並用一句話將西媒報導中國的「萬能模板」，還給了他們。他提問道：「西方媒體在混淆是非方面非常成功，但代價是什麼？」

這條推文受到中外網民熱議，這些來自不同國家媒體的文章卻有很大相似之處。網民留言，愛上這些故事的人正在付出代價，我們從美國和其他一些國家那兒看到了「代價是什麼」的答案。

有網民稱這只是一種表達他們懷疑和立場的虛弱方式，有一種心理現象叫做「酸葡萄」效應。也有網民調侃這就是西方媒體的運作方式，「中國怎樣怎樣，複製、黏貼、複製、黏貼、收工」，更有網民突發奇想「作者是同一個人嗎」？

趙立堅推文截圖。(取材自環球網)