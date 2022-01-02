中國春運3日啟售火車票 為冬奧增加專門服務

中國3日啟售鐵路春運火車票，今年運輸保障除了面臨疫情防控還有北京冬奧的挑戰。官方在特定站點將閉環管理人員和普通旅客分開動線，讓兩類人互不交集。(美聯社)

中國3日啟售鐵路春運火車票，今年運輸保障除了面臨疫情 防控還有北京冬奧 的挑戰。官方在特定站點將閉環管理人員和普通旅客分開動線，讓兩類人互不交集。

澎湃新聞報導，中國鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40天，全國鐵路預計發送旅客2.8億人次，年增28.5%。按照火車票提前15天發售的安排，鐵路部門3日將開始發售2022年春運火車票。

國鐵集團運輸部負責人表示，今年鐵路春運將面臨疫情精準防控、北京冬奧運 輸保障等多重挑戰，情況複雜多變，運輸服務組織難度加大。

為了因應冬奧，京張高鐵安排了40對冬奧列車和開閉幕式專列方案。研發上線12306英文網站、英文app（應用程式）及英文自助售票機，支持VISA、JCB等國外信用卡購票支付，增設冬奧專區票務服務功能等。

此外，國鐵集團運輸部負責人表示，嚴格落實北京冬奧會、冬殘奧會疫情防控總體方案，對京張高鐵清河、延慶、太子城、崇禮4個冬奧服務車站，自1月21日至3月16日實行為期55天的閉環和非閉環管理，閉環人員與普通旅客互不交集；對冬奧運輸服務專用車廂和專用列車，嚴格通風消毒等，切實做好冬奧運輸保障防控工作。