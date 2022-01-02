中國江蘇、山東等化工大省 同步漲電費 最高70%

今年元旦開始，江蘇、山東等化工大省宣布調整電價，用電尖峰期漲幅最高達70%。(美聯社)

由於「一刀切」的節能指標，中國去年9月多地發生無預警限電，影響生產。之後官方啟動電價市場化，今年元旦開始，江蘇、山東等化工大省宣布調整電價，用電尖峰期漲幅最高達70%。

香港 01引述業界媒體塗料採購網統計，自元旦起電價調整的地區包括江蘇、山東、陝西、山西、雲南等省，且多是化工行業重鎮，對於精細化工、煤化工、燐化工等細分領域的數萬間化工企業都將帶來直接的影響。

報導表示，電力緊缺和漲價都會使得企業運營成本增加，開工率下降；另一方面，眾多化工大省同步提漲電價，也會牽連多個細分產業鏈的開工率、市場庫存、採購銷售等。

報導說，江蘇當局對315千伏安及以上的大工業用電實施夏、冬兩季尖峰電價，其中夏季上下午各1小時，冬季上午和晚上各2小時，尖峰電價以峰段電價為基礎，上調20%。

山東省工商業電價在基準價50%至170%之間浮動，其中高峰時段上調50%，尖峰時段上調70%，低谷時段下調50%，全部調整應於3月31日前完成。

甘肅 省、雲南省居民與農業用電高峰與低谷時段再平價基礎上下各浮動50%，江西省則是在高峰時段電價上調50%，尖峰時段電價在高峰時段電價基礎再上調20%。山西高峰時段電價上調60%。

為緩解限電危機，中國國家發展改革委員會去年9月29日表示，要嚴格落實燃煤發電「準價」、「上下浮動」的市場化價格機制，讓更多電量進入市場交易，讓「價格合理反映電力供需和成本變化」。